OL : Joseph avec Becho et Sombath chez les U23 françaises

Prêtée par l'OL à Strasbourg courant janvier, Liana Joseph va vivre un sacré surclassement durant cette trêve internationale. L'attaquante va retrouver Vicki Becho et Alice Sombath chez les U23 de l'équipe de France, elle qui appartient à la génération 2006.

Chez les garçons, Enzo Molebe est vu comme le plus gros talent formé à l'OL Académie ces dernières années. On pourrait dire qu'il a son pendant chez les féminines avec Liana Joseph. S'ils ont un an d'écart, ils partagent plutôt la même trajectoire, même s'il semble plus aisé de se faire une place au soleil dans l'environnement féminin. À la différence de Molebe, Joseph a déjà fait ses débuts en championnat chez les pros et a même pris la direction de Strabourg cet hiver pour poursuivre sa progression à haut niveau pendant six mois. Est-ce que ses premières sorties avec le club alsacien ont convaincu Fabien Lefèvre ?

Sombath et Becho redescendent d'un étage

Il se pourrait bien puisque le sélectionneur U23 de l'équipe de France a choisi de convier la jeune attaquante au rassemblement qui débute dès lundi à Clairefontaine. Membre de la génération 2006, Liana Joseph fera office de cadette dans l'antichambre des Bleues. Elle pourra malgré tout compter sur l'appui de certaines coéquipières croisées ces dernier(e)s mois et années à l'OL. Non retenues par Laurent Bonadei, Vicki Becho et Alice Sombath disputeront deux amicaux : le premier contre l'Italie à Clairefontaine (20 février) et le deuxième en Angleterre le 25 du même mois.