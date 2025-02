Lindsey Horan avec les États-Unis (Photo by Jason Mowry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Jeudi démarrait la SheBelieves Cup aux États-Unis. Pour son entrée en lice, la sélection hôte, avec Lindsey Horan capitaine, a parfaitement débuté contre la Colombie (2-0). Tout le contraire de l’Australie et Ellie Carpenter, battues 4-0 par le Japon.

Il va désormais falloir s’y faire au moment de regarder les convocations de la sélection américaine et les matchs de l’USWNT. À ceux qui n’ont pas encore pris l’habitude et continuent de chercher Lindsey Horan sur la feuille de match, cela est terminé. Non pas que la milieu a pris sa retraite internationale, mais elle évolue à présent sous le nom de son mari, suite à son mariage à la fin d’année 2024.

Si elle reste Lindsey Horan à l’OL, elle a arboré pour la première fois son nom marital avec les États-Unis, d’où le Lindsey Heaps dans le onze de départ. Ce changement n’a pas changé les habitudes de la Lyonnaise, toujours capitaine de la sélection et toujours titulaire. Pour l’entrée en lice dans la SheBelieves Cup, elle a joué 90 minutes dans la victoire américaine contre la Colombie. Un succès 2-0 avec notamment un but de l’ancienne Lyonnaise, Catarina Macario.

États-Unis - Australie au programme lors de la prochaine journée

Entrée en lice réussie donc pour les États-Unis. Tout le contraire de l’Australie dans cette compétition. Opposées au Japon un peu plus tôt dans la soirée, les Matildas ont mordu la poussière. Pour cette première sortie en 2025, les coéquipières d’Ellie Carpenter n’ont pas fait le poids face à la sélection nippone avec un lourd revers 4-0. La latérale lyonnaise a joué 90 minutes et aura à cœur de se rattraper dès le prochain match face aux États-Unis d’Horan (23 février, 23h). Enfin, pour finir au rayon des résultats internationaux des Fenottes, Vicki Becho et Alice Sombath ont perdu avec l’équipe de France U23 contre l’Italie (0-2) à Clairefontaine.