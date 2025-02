Au lendemain des éléments sortis dans la presse sur la réunion du collège des présidents de Ligue 1 en juillet 2024, John Textor est sorti du silence. Il a de nouveau dégainé ses reproches contre Nasser Al-Khelaïfi et Vincent Labrune.

Le "cowboy" a choisi de ressortir les munitions et de s’offrir un nouveau duel avec Nasser Al-Khelaïfi. À deux jours du choc entre l’OL et le PSG, John Textor est sorti du silence pour réagir aux éléments sortis dans la presse ces dernières heures. Mercredi, France 2 a sorti des extraits vidéos de la réunion en visioconférence qui s’était tenue le 14 juillet dernier concernant les droits TV. On a pu y voir et sortir y entendre une prise de bec entre le propriétaire de l’OL et son homologue du PSG. Quand Textor traitait Al-Khelaïfi de "tyran", le Qatari le surnommait un "cowboy qui n’y connait rien". Le point de rupture dans les relations entre les deux présidents alors que John Textor pointe du doigt les conflits d’intérêts qu’il peut existe avec beIN Sports.

Jamais la langue dans sa poche, l’Américain a encore chargé le président du PSG mais aussi ceux des autres clubs de Ligue 1 qui n’ont pas bougé le petit doigt. "Se faire réprimander par « NAK », comme n’y connaissant rien, était à la fois comique et contre-productif. La gouvernance de notre ligue doit changer, immédiatement, car chaque club de Ligue 1 devrait être représenté au conseil d’administration, a expliqué le boss de l’OL dans L’Équipe. Tous les conflits d’intérêts doivent être divulgués et atténués. Telles sont les règles de la meilleure ligue de football du monde, la Premier League, et il n’y a aucune honte à suivre un bon exemple."

"Labrune a manqué de courage et de leadership"

Si la gouvernance de John Textor à l’OL peut clairement être critiquée, son combat pour faire bouger les choses dans le championnat de France est louable. Il est l’un des seuls à avoir mis son veto sur l’offre de DAZN et beIN Sports à l’été 2024, sans pour autant avoir été écouté ou entendu. La faute selon lui à la puissance d’Al-Khelaïfi et à son emprise.

"Je suis choqué que ce comportement ne soit rendu public que maintenant, Je suppose qu’il a fallu une catastrophe pour que ça soit révélé, mais cela montre clairement la manière dont notre Ligue est dominée et est en train de se dégrader, a poursuivi l'Américain. Nous avons trop de présidents et trop de dirigeants qui estiment que leur carrière serait meilleure, personnellement, s’ils collaboraient avec « NAK » (…) Je pense qu’il a plus d’influence sur certains présidents de club que leurs propriétaires absents. Leur carrière est donc plus sûre avec Nasser, tant qu’ils agissent comme il le souhaite."

Cela a mené à la situation actuelle avec des droits TV au rabais et un diffuseur qui a mis sous séquestre la moitié de l’échéance qu’il devait en février. S’il charge Nasser Al-Khelaïfi, John Textor n’en oublie pas Vincent Labrune, qu’il avait traité de "toutou", des propos qu’il "regrette". Seulement, cela avait avant tout servi à imaginer le "manque de courage" du président de la LFP. "Je ne sais tout simplement pas comment décrire le comportement d’un président de ligue qui, à ce moment précis, a abandonné son leadership et a permis que cet appel soit autant dominé par un président de club en conflit d’intérêts." À quelques heures d’OL - PSG, Textor a remis un peu d’huile sur le feu…