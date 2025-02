Mikautadze - Kvaratskhelia, la Géorgie au centre de cet OL - PSG

Khvicha Kvaratskhelia et Georges Mikautadze à l’Euro 2024 avec la Géorgie (Photo by OZAN KOSE / AFP)

Dimanche, l’OL et le PSG se font face pour la 23e journée de Ligue 1. Dans ce choc du championnat, la Géorgie placera deux joueurs avec Georges Mikautadze et Khvicha Kvaratskhelia. Le symbole fort d’une nation qui vit son heure de gloire avec la sélection.

En Ligue 1, il y a eu la filière brésilienne, celle africaine, qu'elle soit du nord ou plus noire et il y a désormais celle de Géorgie. Le petit pays à la limite de l’Europe et de l’Asie est encore loin de régner en maître parmi les nationalités peuplant notre championnat de France. Mais avec dorénavant trois représentants, il devient un pays qui compte, surtout à la vue des noms qui représentent les Croisés, surnom donné à la sélection nationale. Ils étaient deux sur la première partie de saison avec Georges Mikautadze et Zuriko Davitashvili (ASSE), ils sont à présent trois avec l’arrivée en fanfare de Khvicha Kvaratskhelia au PSG, faisant de la Ligue 1, le championnat dans lequel les Géorgiens sont les plus représentés avec le Portugal.

Le club parisien n’a pas hésité à débourser 70 millions d’euros au Napoli et l’intérêt pour la Ligue 1 n’a fait que croire en Géorgie. Il était déjà assez bien suivi avant, mais l’arrivée de la star de la sélection n’a fait que confirmer cet intérêt grandissant. Les drapeaux géorgiens sont d’ailleurs de plus en plus nombreux dans les enceintes françaises. "La Ligue 1 a définitivement gagné l’attention des Géorgiens, nous confie Kakha Dgebuadze, journaliste géorgien. Il était déjà diffusé avec Silk TV et Setanta mais le transfert de Kvara a forcément poussé les gens à plus regarder le championnat de France."

Une popularité grandissante pour l'attaquant lyonnais

Dimanche, sous les coups de 20h45, il se peut d’ailleurs que le pays tout entier s’arrête le temps de 90 minutes. Si le parcours parisien en Ligue des champions a de quoi attirer, dans deux jours, deux des fleurons de la sélection se feront face à Décines. Le rendez-vous de la 23e journée oppose certes l’OL au PSG mais à Tbilissi, tous les regards seront tournés vers le duel à distance entre Georges Mikautadze et Khvicha Kvaratskhelia. Deux attaquants au profil différent, mais qui font aujourd’hui la fierté de tout un peuple. L’Euro 2024 et la campagne historique avec Willy Sagnol à la tête de l’équipe a à jamais fait entrer les deux joueurs au panthéon de ce pays de plus de quatre millions d’habitants. "Déjà la qualification avait été incroyable, mais atteindre les huitièmes, personne ne l’avait imaginé", poursuit le journaliste.

Pourtant, derrière son duo de stars, la Géorgie va sortir avec les honneurs en tenant tête à l’Espagne, future vainqueure. Avec quatre réalisations et un titre de meilleur buteur de la compétition, Mikautadze est lui définitivement rentré dans les cœurs géorgiens. "Même s’il est né en France, Mikautadze a vite assumé ses racines géorgiennes et a tout de suite tout donner pour ce maillot. L’Euro a fait grandir sa popularité, mais il avait déjà marqué des buts importants pour arriver jusqu’à cette compétition." Il n’y a qu’à voir la fresque réalisée dans la capitale avec l’attaquant de l’OL, celui du PSG ainsi que Mamardashvili le gardien, pour comprendre l’aura qu’ont désormais ces jeunes joueurs au pays. Ils ont aujourd’hui un rôle de modèles, des sources d’inspiration pour les générations à venir.

Kvara, la fierté nationale

Ce dimanche, les maillots du PSG devraient être malgré tout un peu plus nombreux dans le Caucase. Même si Georges Mikautadze est sur la pente ascendante, il reste encore quelque peu dans l’ombre de Khvicha Kvaratskhelia. La vraie star de la Géorgie, c’est lui et son départ du Napoli vers le PSG a déchaîné les passions au pays. Pourtant discret dans la vie, "en Géorgie, on accorde beaucoup d’importance à l’humilité, aux valeurs familiales et à la discipline", Kvara comme il est surnommé, s’est imposé comme le premier très grand nom à s’imposer sur la scène européenne. "Le rôle de leader et d’exemple lui revient avant tout. Il reste la star de l’équipe de Willy Sagnol même si Mikautadze et Davitashvili jouent les premiers rôles désormais."

En rejoignant le club parisien, il espère bien devenir le premier Géorgien à soulever la Ligue des champions et ainsi continuer à montrer la voie à ceux qui rêvent de suivre ses pas pour faire de la Géorgie, un pays prêt à durer dans le temps sur l’échelle continentale. Dimanche, le Parisien et Mikautadze n’auront qu’un objectif, voir leur club gagner et participer à ce rayonnement de la Ligue 1 au pays.