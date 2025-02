Les joueurs de l’OL à Nantes (Photo by Sebastien Salom-Gomis / AFP)

Qualifié directement pour les huitièmes de finale de Ligue Europa il y a trois semaines, l’OL attend désormais son potentiel adversaire. Le tirage au sort pourrait réserver le Steaua Bucarest ou l’Ajax Amsterdam sur la route des Lyonnais.

En jouant petit bras bien malgré eux, il y a quelques semaines contre Ludogorets, les joueurs de l'OL ont malgré tout assuré leur place dans le top 8 du mini-championnat de Ligue Europa. Une sixième place qui a permis aux Lyonnais d'être directement qualifiés pour les huitièmes de final et ainsi s'éviter un barrage. C'est donc l'esprit détendu que le club rhodanien avait suivi le tirage au sort des phases finales de la compétition il y a trois semaines. L'OL avait déjà un aperçu du programme qui pouvait l'attendre en mars pour cette double confrontation en huitièmes. Quatre clubs pouvaient se présenter face aux joueurs de Paulo Fonseca. Ils ne sont plus que deux à présent après les barrages : le FCSB (ancien Steaua Bucarest) et l’Ajax Amsterdam. La réponse définitive sera donnée ce vendredi à partir de 13h.

Un huitième retour à Décines

Pour rappel, grâce à son statut de tête de série suite à sa sixième place, l'OL recevra au match retour en huitième de finale. Ce sera le 13 mars à Décines après un match aller le 6 mars en Roumanie ou aux Pays-Bas. Avec ce tirage complet, l'OL a d'ailleurs une vue globale de ce qui lui resterait à faire pour atteindre la finale de la Ligue Europa qui se tiendra à Bilbao. En quarts, les coéquipiers d'Alexandre Lacazette pourraient retrouver l’AZ Akmaar, la Real Sociedad, Manchester United ou Tottenham, suivant la partie du tableau choisie ce vendredi lors du tirage.