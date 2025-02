Edgar Grospiron (FRA) Président du COJOP à l’OL Vallée (Photo by MILLEREAU Philippe / KMSP / KMSP via AFP)

Mardi, le COJOP a officiellement pris ses quartiers à Décines dans l’un des immeubles de l’OL Vallée. Il se pourrait bien que la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques d’hiver 2030 se déroule également à Lyon, comme l’a laissé entendre Edgard Grospiron.

Ce seront avant tout les Jeux olympiques d’hiver, qui plus est à cheval sur deux régions (AuRa, PACA), mais Lyon est pour le moment bien le point névralgique de cette organisation. Mardi, le comité d’organisation des jeux olympiques d’hiver Alpes 2030 (COJOP) a officiellement pris ses quartiers à Décines à l'OL Vallée avec la nomination d’Edgard Grospiron à la tête de ce comité. Le président du COJOP a désormais cinq ans pour préparer au mieux ces JO 2030 et il se pourrait bien que Lyon ne soit pas qu’un lieu de réunion.

En effet, l’ancien champion olympique de ski de bosses a avancé que la capitale des Gaules pourrait bien servir de lieu pour la cérémonie d’ouverture. "Il y a déjà un projet défini avec un concept sur quatre grands pôles, un siège à Lyon, une cérémonie d’ouverture a priori à Lyon, une de clôture a priori dans le Sud, à Nice", a lâché le président dans une interview au Monde.

Doucet et Bernard snobés à la cérémonie de lancement

La décision n’est pas encore actée et il faudra surtout voir toutes les parties mettre de l’eau dans leur vin. Mardi, à la cérémonie de présentation du COJOP, Grégory Doucet et Bruno Bernard, maire de Lyon et président de la Métropole, avaient brillé par leur absence, n’ayant pas reçu d’invitation officielle pour ce lancement. De quoi compromettre la tenue de cette cérémonie à Lyon ? Pas forcément puisque les deux écologistes se disaient disponibles pour accompagner, d’une manière à définir, ces Jeux s’ils intégraient clairement l’objectif environnemental.