Nommée pour de nombreuses récompenses en cette année 2024, Lindsey Horan a peut-être remporté le plus beau des trophées samedi. La milieu de l’OL s’est mariée avec Tyler Heaps, directeur sportif de San Diego en MLS.

À la différence des joueurs de l’OL, les Fenottes pourront un peu mieux profiter du réveillon de la nouvelle année. Quand les hommes de Pierre Sage reprennent l’entraînement ce lundi et auront le droit à un aménagement du calendrier avec une séance l’après-midi le 1er janvier, les joueuses de Joe Montemurro ne sont pas attendues à Décines avant ce jeudi 2 janvier. Cette reprise mettra fin à deux semaines de vacances bien méritées et que certaines ont passé au soleil. On pense notamment à Wendie Renard et Selma Bacha aperçues du côté de Bali, ou encore Ellie Carpenter et Daniëlle van de Donk ayant pris un bain de soleil avant d’affronter le froid du Colorado. Mais c’était avant tout pour la bonne cause et pour célébrer Lindsey Horan.

Une année 2024 riche en émotions

L’Australienne et la Néerlandaise, coéquipières sur le terrain et partenaires dans la vie, ont en effet été conviées à l’union de l’Américaine avec Tyler Heaps à Colorado Springs, samedi. Elles n'étaient pas les seules Lyonnaises puisque Vanessa Gilles ou encore Ada Hegerberg étaient de la la partie. À 30 ans, Lindsey Horan termine cette année 2024 de la plus belle des façons avec ce mariage avec l’actuel directeur sportif de San Diego en MLS. Cinquième du Ballon d’Or, vainqueure du championnat de France et des Jeux olympiques, et récompensée par de nombreuses nominations individuelles, la milieu de l’OL a clos de forte belle manière cette année civile riche.