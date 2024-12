Luiz Henrique et Jeffinho à Botafogo (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)

Avec seulement quatre places d’extra-communautaires possibles, l’OL affiche déjà presque complet. Avec les retours de Jeffinho et Adryelson ainsi que la piste Luiz Henrique, le club lyonnais va devoir faire des choix.

Le mercato hivernal va bientôt ouvrir ses portes et l’OL va avoir une priorité : dégraisser au maximum son effectif et faire rentrer de l’argent si possible avec les indésirables. Avec Anthony Lopes, la première pierre a été posée même si le gardien ne rapportera rien. Néanmoins, le club lyonnais a réussi à faire ce qu’il n’avait pu faire durant l’été. Le chemin est encore long jusqu’au 1er février et les dirigeants vont devoir faire des choix et assez rapides. Notamment sur la question des extra-communautaires. À l’heure actuelle, ils sont trois à prendre l’une des quatre places autorisées dans le groupe de Pierre Sage : Abner, Maitland-Niles et Tessmann. Depuis le début, John Textor a assuré que la dernière servirait avant tout à pouvoir se renforcer de manière significative.

Même non désirés, Jeffinho et Adryelson font partie du groupe

Or, à compter de ce mercredi 1er janvier 2025, Jeffinho et Adryelson sont censés retrouver le groupe de l’OL, leur prêt à Botafogo ayant pris fin depuis quelques jours déjà. Cela fait donc déjà un joueur en trop, mais on ne peut pas dire que l’un de ces deux ajouts vient apporter une vraie plus-value. Ce qui pourrait être le cas de Luiz Henrique, annoncé depuis des mois à l’OL comme Thiago Almada. Or, avant de pouvoir signer l’ailier de Botafogo, il faudra trouver une porte de sortie à Jeffinho et Adryelson. Le plus vite possible sera le mieux, afin d’avoir un minimum de flexibilité.