OL : abonnez-vous à notre compte Twitch

Afin de suivre notre émission "Tant qu'il y aura des Gones" chaque lundi à 19 heures, rendez-vous sur notre compte Twitch, où vous pouvez nous suivre.

Par habitude, vous êtes peut-être tenté de regarder "Tant qu'il y aura des Gones" sur YouTube. Mais sachez, si vous n'étiez pas au courant, que vous pouvez également suivre votre émission d'actualité sur l'OL grâce d'autres plateformes. En effet, nous sommes présents sur Facebook, Twitter, Lyon Capitale TV et Dailymotion. Autre solution, venir rejoindre notre communauté Twitch, où TKYDG est aussi retransmis tous les lundis à 19 heures.

Retour du TKYDG lundi 6 janvier à 19h

Afin d'être prévenu du début de l'émission, vous pouvez vous abonner en allant sur ce lien et en cliquant sur le bouton "suivre". Vous serez alors averti du lancement de TKYDG via une notification. Ce ne sera pas le cas ce lundi 30 décembre, l'émission faisant une pause. Mais mieux vaut être prévoyant et anticiper dès aujourd'hui. En efffet, nos consultants, Nicolas Puydebois et Enzo Reale, ainsi que le présentateur Razik Brikh, seront de retour dans "Tant qu'il y aura des Gones" lundi 6 janvier dès 19h pour la première de 2025.