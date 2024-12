OL féminin : Ponsot voit un "bilan positif à mi-saison"

Avec seulement un nul contre le Paris FC comme accroc dans cette première partie de saison, l’OL féminin a parfaitement géré l’après-Bompastor. Vincent Ponsot se satisfait du choix de Joe Montemurro même si seuls les résultats de fin de saison feront foi.

Six sur six en Ligue des champions, un seul nul en championnat. La première partie de saison de l’OL féminin est quasi parfaite et seul le Paris FC a réussi à déjouer les plans lyonnais malgré la domination lyonnaise (0-0). Alors qu’on pouvait s’interroger sur le visage des Fenottes avec les chamboulements de l’été, force est de constater qu’elles sont pour le moment dans la continuité. Dans leur soif de trophées et de records, les joueuses de l’OL veulent tout rafler sur leur passage et ne laisser que des miettes. C’est ce qu’il se passe actuellement même si les vraies choses sérieuses débuteront à l’aube du printemps avec les matchs couperets de Ligue des champions.

"Le bilan est positif à mi-saison. On n’est qu’à la mi-saison et vous le savez que nous, nos objectifs, ils se remplissent à la fin de la saison vu les objectifs élevés que l’on a, a déclaré Vincent Ponsot au moment d’un état des lieux de premier semestre 2024-2025. Mais au-delà des résultats, puisque l’on veut tout gagner et on ne le saura qu’à la fin, on avait pour ambition des améliorations de la qualité de jeu de l’équipe, qui était un objectif affiché, qui est prépondérant pour nous et qui a été très important dans le choix du coach."

"Les joueuses donnent du plaisir à tout le monde"

Joe Montemurro, la plus grosse révolution à l’OL l’été dernier. Après trois saisons sous Sonia Bompastor, l’OL a dû se réinventer et le coach australien est pour le moment dans les clous. Premier entraîneur étranger à prendre place sur le banc lyonnais, Montemurro a apporté une joie de vivre au quotidien et certaines nouveautés dans le jeu des Fenottes. On pense notamment à l’utilisation sur plusieurs matchs d’une défense à trois ou la volonté d’avoir une possession différente de celle de sa prédécesseure.

"Même si quand vous avez un nouveau coach, il y a un temps d’adaptation à son projet de jeu de la part des joueuses, ce qu’on voit aujourd’hui sur le terrain nous satisfait en termes de qualité de jeu. On aimerait qu’il y a un peu plus de buts parfois par rapport au nombre d’occasions, mais on dit souvent que ce qui et important, c’est de se créer les occasions, a poursuivi le directeur général de l’OL féminin. Et avec le jeu prôné par Joe (Montemurro), on voit que l’équipe s’en procure beaucoup. On voit beaucoup de complicité entre les joueuses, sur le terrain et c’est ce qui permet de donner du plaisir à tout le monde et ça fait partie de l’ADN de l’OL."

Lindsey Horan parlait de tiki-taka en début de saison et le jeu semble être sur la pente ascendante. Mais seuls des trophées valideront cette évolution.