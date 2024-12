Averti en Coupe de France, Joris Chotard était sous le coup d’une suspension. Le milieu de Montpellier sera bien absent contre l’OL, comme l’a notifié la FFF ce lundi.

Le cas Joris Chotard aura au moins permis d’en savoir un peu plus sur le fonctionnement des commissions de discipline et l’impact de cartons jaunes sur deux compétitions différentes. Il y a un peu plus de dix jours, le milieu de Montpellier a récolté un troisième carton jaune en moins de dix matchs. Cette biscotte contre le Puy Foot 43 en Coupe de France a eu comme répercussion de voir le cas du vice-champion olympique être jugé par la Fédération et non la Ligue. Une présence contre l’OL aurait été possible avec la réunion de la commission de discipline de la LFP le 8 janvier prochain.

Celle de la FFF s’est réunie au lendemain de Noël et a donc statué sur le cas du milieu montpelliérain. Sans surprise, Joris Chotard a été suspendu pour un match comme le veut le règlement disciplinaire. Cette suspension prend effet dès ce lundi 30 décembre, ce qui veut donc dire que le milieu ne sera pas disponible samedi 4 janvier pour la venue du MHSC à Décines pour affronter l’OL. Cette rencontre se tient dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1.