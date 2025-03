Bousculé par Strasbourg, l'OL a fait jouer son expérience (0-4)

Eugénie Le Sommer qui célèbre son but lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Malgré une ouverture du score précoce d'Eugénie Le Sommer dès la 5e minute, l'OL n'a pas réussi à se mettre à l'abri avant l'heure de jeu. Avant-dernier, Strasbourg a joué crânement sa chance, mais s'incline.

Vendredi, Joe Montemurro et Eugénie Le Sommer avaient prévenu : ces matchs en sortie de trêve internationale ne sont jamais simples à gérer et à appréhender. Ils avaient vu juste tant l'OL a eu toutes les difficultés du monde à se sortir du piège strasbourgeois ce samedi à la Meinau. Le score final (0-4) laisse penser à une promenade lyonnaise, mais il n'en a rien été, car les Fenottes ont été largement bousculées par l'avant-dernier de Première Ligue.

Néanmoins, les Lyonnaises ont su faire mal à des moments charnières de la rencontre. D'entrée de jeu avec une ouverture de Majri pour Le Sommer dès la 5e minute. Dans cette semaine particulière, l'attaquante française a parfaitement fêté sa 199e cape avec l'équipe de France et s'est même transformée en passeuse pour le troisième but rhodanien et une offrande à Melchie Dumornay (62e).

Un suspense tué en deux minutes

Avant cela, l'OL avait eu toutes les peines du monde à tuer le suspense de ce match. Malgré l'ouverture du score précoce, les joueuses de Joe Montemurro ont touché deux fois le poteau sur une tête de Huerta (17e) puis un coup-franc de Marozsan (37e). Si le but de Le Sommer aurait pu être un coup de bambou sur leur tête, les Strasbourgeoises n'ont pas démérité, bien au contraire. Elles ont déployé un jeu qui ne ressemblait en rien à celui d'une formation avant-dernière du championnat. À l'image de Maéline Mendy que le staff lyonnais voulait voir à l'œuvre.

La milieu prêtée par l'OL a eu une très grosse occasion avant la pause pour ramener les deux équipes à 1-1, mais elle s'est heurtée à une grosse parade d'Endler. Pas forcément très solide défensivement, l'OL a finalement fait la différence en deux minutes avec le break de Renard (61e) puis Dumornay (62e) et ainsi permis à Montemurro de faire tourner avec notamment les premiers pas lyonnais de Tarciane à cinq minutes de la fin. Le but de Chawinga dans le temps additionnel est avant tout anecdotique. Les Fenottes n'ont pas été flamboyantes à la Meinau pendant une heure mais assurent l'essentiel avec désormais huit points d'avance sur le PSG.