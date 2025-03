Contre Brest, victoire impérative pour l’OL pour encore y croire

Suite à la victoire de Nice samedi après-midi, le podium est désormais à dix longueurs pour l’OL. Face à Brest, les Lyonnais n’ont pas d’autres choix que de gagner avant de se rendre sur la French Riviera dimanche prochain.

Vendredi, en conférence de presse, Paulo Fonseca assurait ne pas vouloir se projeter sur la fin de saison et les matchs qu’il reste encore à disputer. L’entraîneur de l’OL veut vivre au jour le jour. Pourtant, il y a une urgence de points entre Rhône et Saône. Le mauvais mois de janvier se paie aujourd’hui cash au moment d’attaquer mars et les Lyonnais ne peuvent plus se permettre de laisser des points en route. Au moment d’attaquer cette 24e journée de Ligue 1, l’OL affiche dix points de retard sur le podium.

Autant d'écart qui sépare le club d’une qualification directe pour la Ligue des champions, l’objectif assumé de John Textor. Les joueurs de Fonseca ont certes un match à disputer ce dimanche (15h, DAZN), mais il n’y a désormais plus de calculs à faire : la victoire contre Brest est impérative. "Nous avons cette pression d’atteindre les places qualificatives en Ligue des champions en fin de saison. Nous devons penser au prochain match et ne pas se focaliser sur la fin de saison. Nous avons confiance en nous."

Nice, Lille et Monaco encore au programme

Pourtant, gagner contre Brest, c’est aussi se projeter vers le futur. Après la réception du club breton, l’OL se déplacera à Nice, une semaine plus tard. Dans le meilleur des scénarii, cela permettrait aux Lyonnais de revenir à quatre longueurs des Aiglons. Sachant qu’ensuite, Lille et Monaco restent encore au programme de la formation rhodanienne. L’OL a grillé des cartouches, mais avec des confrontations directes, a aussi son destin entre les mains. Aux coéquipiers d’Alexandre Lacazette de faire dorénavant le travail sur le terrain.