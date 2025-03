Pour OL - Brest, tous les regards seront sur Thiago Almada

Ce dimanche (15h, DAZN), l’OL reçoit Brest à Décines. En plus de l’enjeu de voir la formation lyonnaise se relancer pour l’Europe, la première titularisation de Thiago Almada créé une certaine excitation dans l’environnement lyonnais.

S’il voulait mettre l’eau à la bouche des supporters lyonnais, Paulo Fonseca n’aurait pas pu mieux s’y prendre vendredi. Un brin plus bavard que depuis son arrivée entre Rhône et Saône, l’entraîneur de l’OL a donné à manger et à boire avant la venue de Brest à Décines (15h, DAZN). Seulement, sur le gros quart d’heure de conférence de presse, ce ne sont que quelques mots qui ont fait monter encore un peu plus l’excitation autour de cette rencontre de la 24e journée de Ligue 1. "Je peux vous dire que Thiago Almada sera titulaire, dimanche".

Une confession comme il est désormais rare d’en entendre dans les déclarations d’avant-match et qui a forcément donné le sourire aux supporters rhodaniens. Un mois et demi après l’arrivée de l’Argentin, cette première titularisation était attendue de tous. Non pas parce que le joueur de poche a été la recrue star de l’hiver, mais tout simplement parce que ses premiers pas en ont déjà séduit plus d’un. À commencer par son entraîneur. "Il joue très bien entre les lignes et est intelligent. Il a montré de bonnes choses lorsqu’il est entré, alors il mérite d’être titulaire dimanche."

Un joueur technique et à la fois simple

Dans les faits, Thiago Almada a tout juste joué un match au cumulé sur ces cinq entrées en jeu (92 minutes). Il n’a même pas été décisif et pourtant, il a apporté ce petit brin d’excitation qui doit en faire un titulaire à part entière. À Montpellier, il est au départ du but d’Alexandre Lacazette, contre Reims, il joue subtilement le coup en laissant passer le ballon pour Rayan Cherki. Pas de statistiques comptables, mais un apport qui se fait déjà ressentir sur des bouts de matchs. Tantôt aligné sur un côté ou dans un rôle de meneur de jeu, Thiago Almada ne se formalise pas avec ces positions, se considérant comme "polyvalent et cherchant avant tout à aider l’équipe".

Ce dimanche, il devrait malgré tout être aligné dans un rôle de numéro 10, "celui que je préfère", dans le 4-2-3-1 concocté par Paulo Fonseca. Dans ce rôle, le champion du monde 2022 apporte peut-être plus de garanties que Cherki mais pas forcément dans le secteur que l’on pense. Digne Argentin, il a montré lors de ses entrées que malgré sa petite corpulence, il n’hésitait pas à jouer des coudes. Dans la recherche d’équilibre collective, Almada peut certainement apporter plus devant un duo certainement composé de Matic ou Tessmann avec Tolisso car "c’est un joueur offensif qui travaille également défensivement", a souligné Paulo Fonseca.

"On a une bonne connexion avec Cherki"

À l’heure où Brest pourrait bien suivre la mode actuelle en déposant une réserve contre l’Argentin, ces péripéties hors terrain "n'impactent pas" le joueur. Contre le club breton, il a une opportunité de montrer son talent dès le coup d’envoi et de justifier les promesses entraperçues depuis un mois et demi désormais. Dans un Parc OL qu’il connait finalement assez bien grâce aux Jeux Olympiques 2024, Thiago Almada espère faire parler la poudre, comme ce fut le cas avec l’Argentine l’été dernier avec deux buts contre l’Irak et l’Ukraine. Les supporters lyonnais n’attendent que ça, tout comme sa relation avec Rayan Cherki.

Ces dernières semaines, Paulo Fonseca s’était presque interdit de penser à une telle cohabitation, du moins au coup d’envoi, mais le discours fut moins radical avant cet OL - Brest. "Le problème peut être parfois d’avoir dans la même équipe, des joueurs comme Thiago et Rayan, qui sont plus offensifs, mais on a préparé l’équipe pour avoir cette possibilité." Les plus de 45 000 spectateurs attendus ce dimanche à Décines sont prêts à voir ce spectacle. Un show offensif qui ne serait pas pour déplaire au principal intéressé qui a noté "une bonne connexion avec Rayan" et dont la relation n’en est qu’à ses balbutiements. Même si l’intérêt collectif passe avant tout pour l’OL dans sa quête d’Europe.

OL - Brest à 15h retransmis en direct sur DAZN.