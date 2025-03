OL - Brest : un duo Lacazette - Mikautadze, quel latéral gauche ?

(Photo by Sebastien Salom-Gomis / AFP)

Avec Nicolas Tagliafico suspendu et Abner blessé, Paulo Fonseca doit remodeler son secteur défensif. Offensivement, l’entraîneur de l’OL pourrait bien se laisser aller à quelques folies.

Depuis plusieurs semaines, la rotation au poste de latéral gauche à l’OL était bien moins importante que lors de la première partie de saison. Abner n’a profité que des suspensions de Nicolas Tagliafico contre Montpellier et Fenerbahçe pour commencer un match, en plus de ceux à Bourgoin et Ludogorets. Avec seulement 255 minutes disputées en 2025, le Brésilien avait l’opportunité de rejouer ce dimanche contre Brest.

Tagliafico de nouveau suspendu, le rôle de latéral gauche aurait logiquement dû revenir à l’ancien du Betis. Néanmoins, une blessure contractée avant le PSG va empêcher Abner de tenir sa place ce dimanche (15h, DAZN). Un casse-tête pour Paulo Fonseca qui va devoir bricoler sans ses deux latéraux. Quelle sera la stratégie adoptée par le Portugais contre Brest ? Un changement de système ?

Deux pointes et deux meneurs offensivement ?

Dans sa volonté de voir de la continuité dans le jeu lyonnais, Paulo Fonseca ne va très certainement pas bouleverser un équilibre qui commence à faire ses preuves. L’OL devrait une nouvelle fois évoluer en 4-2-3-1 avec Corentin Tolisso qui reculerait dans le double pivot. Seulement, l’animation devrait être bien différente d’après L’Equipe. Après avoir joué sans attaquants de pointe contre le PSG, Fonseca miserait sur un tout pour l’attaque avec Mikautadze, Lacazette, Cherki et Almada alignés dès le coup d’envoi.

Pour le poste de latéral, l’option Malick Fofana qui avait joué piston à La Gantoise est écartée et logiquement soit Saël Kumbedi, soit Ainsley Maitland-Niles occuperont cette position. "Ce n’est pas un problème. Nous avons des joueurs pour jouer à cette position, comme Ainsley (Maitland-Niles) et Saël (Kumbedi)".

Avec un léger avantage pour l’ancien Havrais, peut-être plus à l’aise que l’Anglais à gauche, étant défenseur de formation. Mais cela équivaut à deux changements tactiques défensivement, au contraire de maintenir Kumbedi à droite et "AMN" à gauche. Quoi qu’il en soit, les deux défenseurs devraient être titulaires ce dimanche après-midi.

La composition probable de l’OL : Perri - Kumbedi, Mata, Niakhaté, Maitland-Niles - Tessmann, Tolisso - Cherki, Almada, Mikautadze - Lacazette