Thiago Almada lors d’OL – Reims (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Comme Toulouse, Reims et Marseille avant, le PSG a déposé une réserve contre Thiago Almada avant le match. Un procédé infantile pour John Textor qui assure que l’OL est dans son bon droit.

Il y a une semaine, Montpellier avait évité un quatre à la suite. Le club héraultais avait choisi de ne pas poser réserve sur le recrutement de Thiago Almada et sa présence sur la feuille de match. Un geste qui avait été salué par la direction de l’OL, surprise positivement par le comportement montpelliérain. Dimanche soir, le sentiment a certainement été tout autre au moment de s’apercevoir que le PSG avait fait un tout autre choix avant le match. Dans les pas de Toulouse, Marseille et Reims, le club parisien a également posé une réserve, qui ne devrait pas aller plus loin, concernant le joueur argentin.

"La DNCG nous a autorisés à faire ces prêts"

Débarqué cet hiver à l’OL, Thiago Almada cristallise les débats suite à l’interdiction de recrutement du club lyonnais. De passage en zone mixte après la défaite contre le PSG (2-3), John Textor n’a pas mâché ses mots au moment de réagir à cette nouvelle réserve. "Ces réserves viennent des membres du conseil d’administration, ils devraient respecter la décision de la ligue, ils sont allés au comité juridique, nous avons suivi les règles, c’est par écrit de la DNCG, nous sommes autorisés à faire ces prêts, donc le fait qu’ils continuent de déposer des réserves match après match auprès de la ligue. Ils leur ont déjà dit que nous avions suivi les règles, c’est juste de la pure politique, c’est une guerre interne stupide."

Dans son bon droit, l’OL accueille désormais ces réserves presque avec le sourire. Même si forcément, il y a un certain énervement à voir un tel acharnement.