Courageux dans l'effort, l'OL a avant tout été à réaction après avoir été mené 2-0. À l'issue de la défaite contre le PSG, Moussa Niakhaté regrettait une première mi-temps en demi-teinte.

Après cette défaite de l'OL (2-3), vous ressortez avec des regrets ?

Moussa Niakhaté : Oui, bien évidemment. Parce que j'ai l'impression de ne pas avoir joué notre va-tout comme on a pu jouer les 15 dernières minutes du match. C'est vrai qu'on avait un plan de jeu, ce n'était pas si mal. Mais on a quand même beaucoup, beaucoup subi. Quand on voit ce qu'on est capable de faire sur les cinq dernières minutes, de les mettre en difficulté, forcément, il y a quelques regrets.

Le coup est passé près. À quel moment, vous auriez pu peut-être inverser la tendance ? Vous ne vouliez pas prendre les deux premiers buts ?

Ne prendre aucun but, c'est sûr. C'est vrai, quand on revient à 2-1, il y a ce vent de fraîcheur. On essaie de mettre le deuxième, mais il y a le 3-1 qui fait mal. On arrive à revenir à 3-2. Je pense que s'il reste quelques minutes, on ne sait jamais... Mais aujourd'hui, voilà, ils ont gagné 3-2, je pense que c'est quand même mérité pour eux.

Est-ce qu'il est intouchable, ce Paris Saint-Germain ?

Je n'en sais rien. Parce que 3-2, je pense que ce n'est pas si loin. Mais oui, ils sont très forts. Ils méritent cette victoire. Ils ont une belle invincibilité. Tant mieux pour eux. Mais c'est vrai que c'est une belle équipe.

"On a essayé de jouer assez haut pour les embêter"

Qu'est-ce que l'OL aurait dû faire de mieux ?

Franchement, c'est compliqué. C'est dur de voir tout le match d'un non-aspect. Je pense qu'on est à 0-0 à la mi-temps. Ils n'ont pas plus d'occasions que ça en première mi-temps, à part le sauvetage de Clinton (Mata). Mais on n'a pas assez joué en première. On n'a pas réussi à garder le ballon donc, c'était compliqué. En deuxième, on a essayé de venir avec d'autres ambitions et ils marquent très vite les deux premiers buts. Donc, forcément, c'est compliqué derrière.

Face à un adversaire niveau Ligue des champions, peut-on tirer des enseignements pour les prochaines échéances en Ligue Europa ?

Vous savez, la Ligue Europa, on n'y pense pas trop encore. Il y a des matchs avant. Mais Paris, c'est une très bonne équipe, c'est sûr. Mais moi, j'étais plutôt focalisé sur nous. Il y a quand même des choses positives à retenir aujourd'hui. Il y a aussi des négatives. On va faire le bilan lundi et mardi pour se focaliser sur Brest.

Est-ce que l'OL peut progresser après une défaite comme ça ?

On peut toujours progresser. On peut progresser de nos victoires et on peut progresser de nos défaites. C'est embêtant parce qu'on avait vraiment à cœur de sortir quelque chose ce (dimanche) soir.

Quelles étaient les consignes ?

Sans même parler tactique, je pense plutôt mental, c'était vraiment d'y croire, d'être convaincus qu'on pouvait faire quelque chose chez nous. C'était vraiment de jouer haut. Je pense que vous avez vu, on a joué très, très haut, d'être compacts, d'essayer de subir le moins possible d'occasions dans notre surface. Ce qui était plutôt pas mal, même s'ils ont eu la possession quasiment la totalité du match. Et quand on avait des occasions, de les convertir.