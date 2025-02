L’OL a bien cru s’en remettre à ses entrants contre le PSG

Incapable de faire du jeu pendant une heure, l’OL a failli s’offrir un miracle par l’intermédiaire de ses entrants. À l’image de Georges Mikautadze, impliqué sur les deux buts lyonnais contre le PSG avec seulement dix minutes de jeu.

Avec le PSG, Luis Enrique a clairement des soucis de riche et peut effectuer des changements sans forcément voir le niveau baisser. Dimanche, à Décines, l’entraîneur espagnol n’a pas vraiment été gâté par l’entrée de ses remplaçants, à l’image de Lucas Hernandez. Les rotations parisiennes ont clairement cassé la dynamique observée pendant une heure au Parc OL. De l’autre côté, ce fut tout l’inverse pour les Lyonnais. Incapable de mettre de la vie dans son jeu jusqu’au break des Parisiens, la formation de Paulo Fonseca a commencé à jouer quand le Portugais a fait entrer Thiago Almada et Alexandre Lacazette dans la foulée du premier but d’Achraf Hakimi. Un retour à une formation classique avec un vrai attaquant qui a failli porter ses fruits.

Fonseca : "Mikautadze a compris ce qu'on voulait faire au début de match"

Les deux entrants ont apporté un vent de fraîcheur dans le jeu rhodanien, mais il a surtout fallu attendre l’entrée de Georges Mikautadze pour voir tout un stade croire au miracle. S’il n’a pas l’effectif de Luis Enrique, Fonseca s’était permis le luxe de laisser Lacazette et l’attaquant géorgien sur le banc. Un mauvais choix tactique à l’heure de décrypter le revers ? Sûrement même si le Portugais n’avait pas de regrets. "Je suis content des joueurs qui sont entrés, on a été très dangereux à ce moment-là, a dit le coach. J'avais parlé avec Georges et il avait compris ce qu'on voulait faire. Le plus important pour moi est qu'il s'est montré dans de très bonnes dispositions quand il est entré."

Ayant mis sur orbite Cherki pour le 2-1; Mikautadze "a tout fait sur ce but", a souligné Moussa Niakhaté. Il a ensuite poussé Donnarumma à la parade sur un ciseau, avant de décaler Maitland-Niles pour le centre du 2-3. "On a vu que nous avions un groupe", a poursuivi le défenseur sénégalais. De quoi espérer des jours plus heureux que face au PSG ?