Fonseca "n’a aucun regret" après avoir revu OL - PSG

Battu 3-2 par le PSG dimanche dernier, le coach de l'OL, Paulo Fonseca n’a aucun regret. Le technicien portugais est déjà tourné vers les prochains matchs.

L'OL pourrait-il ressentir des regrets suite à la rencontre face au PSG ? Dimanche dernier, les Lyonnais accueillaient les Parisiens dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1. Un match qui promettait d'être épique au Parc OL. Et ça n’a pas raté puisque durant la rencontre, cinq buts ont été inscrits. Néanmoins, Corentin Tolisso et son équipe se sont inclinés sur le score de 2-3. Et l'OL aurait pu obtenir un meilleur résultat, compte tenu des 10 dernières minutes du match. Les joueurs avaient d'ailleurs regretté le fait de ne pas avoir plus joué en première mi-temps pour déstabiliser le PSG. Ce n'est pas forcément l'avis de Paulo Fonseca qui n’a aucun regret.

"L’une des équipes qui a posé le plus de difficultés au PSG"

En effet, présent en conférence de presse ce vendredi, le technicien portugais est revenu sur la défaite face au PSG. "Je n’ai aucun regret. Je n’ai vu aucune autre équipe que nous ayant contrôlé autant les offensives du PSG. Selon moi, nous sommes l’une des équipes qui a posé le plus de difficultés au PSG. Nous avons très bien défendu en première mi-temps. Le plus important, c’est que l’équipe a montré du caractère pour revenir. On aurait mérité un autre résultat. Mais maintenant, il faut oublier et penser au prochain match", a déclaré Paulo Fonseca. Estimant avoir vu du mieux de la part de son équipe, le coach de l'OL espère avoir la confirmation de ce regain dès dimanche contre Brest.