Le début d’un mois chargé pour l’OL féminin à Strasbourg

Ce samedi, l’OL féminin se déplace en Alsace pour affronter Strasbourg. Ce match lance un mois de mars qui s’annonce intense avec le retour de la Ligue des champions.

Après seulement deux matchs en un mois et une trêve internationale, les joueuses de l’OL féminin vont retrouver un rythme bien plus en adéquation avec leurs ambitions. L’élimination en Coupe de France a créé des trous dans le calendrier lyonnais fin janvier - début février, mais que les Fenottes se rassurent : elles vont rapidement retrouver le rythme effréné des semaines à plusieurs matchs durant ce mois de mars. Ce marathon débute dès ce samedi avec un déplacement à Strasbourg. Une opposition simple sur le papier face à une formation alsacienne avant-dernière de Première Ligue. Ce rendez-vous de la 16e journée lancera un mois à six matchs pour l’OL.

La Ligue des champions, un derby...

Pas de Coupe de France bien évidemment, mais le retour de la Ligue des champions après deux mois d’absence. Avant de penser au Bayern Munich, les coéquipières de Wendie Renard recevront Reims le vendredi 14 mars (21h) avant de se rendre en Bavière, le 18 mars, pour le quart aller européen. Suivra ensuite le derby à Saint-Etienne le samedi 22 mars (21h) avant deux réceptions au Parc OL. Le match retour contre le Bayern Munich le 26 mars (18h45) avant la venue de Fleury dont la date reste encore à déterminer.

Le calendrier de l’OL féminin en mars