OL - Brest : Barisic retenu pour la première fois avec les pros

Présent depuis de nombreuses séances avec le groupe professionnel, Téo Barisic va vivre une grande première dimanche. Le polyvalent défenseur a été retenu par Paulo Fonseca dans le groupe de l'OL pour la venue de Brest.

Ce samedi 1er mars et encore plus ce dimanche 2 mars resteront des dates gravées à jamais dans la tête de Téo Barisic. À la veille de la venue de Brest au Parc OL, le polyvalent défenseur a reçu la belle surprise de voir son nom affiché dans le groupe de 21 joueurs retenus par Paulo Fonseca. Présent dans les séances collectives depuis les premiers pas de l'entraîneur portugais à l'OL, le capitaine de la réserve profite de la suspension de Nicolas Tagliafico et de la blessure d'Abner pour connaître une première convocation avec le groupe professionnel.

Molebe avec la Gambardella

L'intégration du jeune défenseur est la seule surprise réservée par Fonseca pour cette rencontre de la 24e journée de Ligue 1. Hormis l'absence des deux latéraux gauchers, l'entraîneur de l'OL peut compter sur un groupe au complet. Déjà présent contre le PSG, Paul Akouokou enchaîne un deuxième groupe de suite, tandis qu'Enzo Molebe va certainement prêter mains fortes aux U18 pour le huitième de Coupe Gambardella à Bastia, dimanche (16h).

Le groupe de l'OL face à Brest : Descamps, Diarra, Perri - Barisic, Caleta-Car, Kumbedi, Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Omari - Akouokou, Almada, Matic, Tessmann, Tolisso, Veretout - Cherki, Fofana, Lacazette, Mikautadze, Nuamah