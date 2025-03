Comme l’OL, Brest voit "un match charnière" dimanche

À l’image de l’OL qui affronte coup sur coup Brest et Nice, le club breton voit dans le déplacement à Décines un "match charnière". Avec la possibilité de se relancer pour l’Europe.

Entre l’OL et Brest, il n’existe que trois points d’écart au classement. Pourtant, avant la 24e journée de Ligue 1, l’une des formations est européenne tandis que l’autre pointe à la 9e place. Les objectifs européens de la formation lyonnaise et brestoise sont différents, mais la rencontre de dimanche vaut malgré tout son pesant d’or. Sans être décrochés, l’OL ou Brest feraient une très mauvaise opération en cas de contreperformance dimanche (15 heures) au Parc OL.

Si Paulo Fonseca n’a pas souhaité se projeter plus loin que le rendez-vous dominical, son homologue brestois assure que le déplacement à Décines ressemble à un premier tournant. "Le déplacement à Lyon est un match charnière avant de recevoir deux matches d'affilée (Angers et Reims) à domicile avant la trêve internationale. Ce match à Lyon. peut nous conditionner pour la suite avec un objectif collectif sur cette série de trois matches à venir. Ça commence dimanche."

Roy : "On avait dû sortir une grosse prestation à l'aller"

À l’image de l’OL qui veut rester dans la course à la Ligue des champions et arriver à Nice avec le maximum de confiance dimanche prochain, Brest connait sa mission pour ne pas basculer du mauvais côté. Un peu plus d’un mois après la victoire à Francis Le Blé, Eric Roy compte s’appuyer sur ce match car "ça veut dire qu’on peut les battre, mais ce n’est pas la même équipe qui sera face à nous sur cette 2e partie de saison. On avait dû sortir une très grosse prestation à l'aller pour remporter les 3 points." Pierre Sage n’est effectivement plus en poste, remplacé par Paulo Fonseca, un "entraîneur qui continue à Lyon le bon travail qu’il avait déjà effectué à Lille." Malgré le changement de coach, Brest fera face à "une équipe forte offensivement".