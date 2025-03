Mercato : l’OL comme tremplin ? Thiago Almada répond

Dans le viseur des grands clubs européens ces dernières années, Thiago Almada a débarqué à l’OL cet hiver. Cette première expérience en Europe va-t-il lui servir de tremplin ?

Ce dimanche (15h), il va vivre sa première titularisation avec l’OL. Comme Alexandre Lacazette, Thiago Almada sait déjà qu’il sera titulaire contre Brest à Décines. Une première que l’Argentin attendait après des entrées convaincantes depuis son arrivée à la mi-janvier. S’il faudra attendre encore un peu pour savoir s’il sera aligné aux côtés de Rayan Cherki, Almada a une belle opportunité de démontrer son talent dès le coup d’envoi. Les attentes autour du champion du monde 2022 sont élevées entre Rhône et Saône et le joueur a à cœur de démontrer qu’il peut s’acclimater à cette Ligue 1 physique. Ce sera aussi l’occasion pour Thiago Almada de confirmer tout le bien que certains scouts pouvaient penser de lui ces derniers mois et années.

"On veut se qualifier pour la Ligue des champions"

Cet hiver, l’OL a pu profiter de la passerelle créée par Eagle Football pour attirer l’Argentin en provenance de Botafogo. Seulement, le joueur de poche avait été associé au PSG ou d’autres clubs européens lors des différents mercatos. À 23 ans, Thiago Almada est promis à un bel avenir, de quoi ne pas faire de vieux os dans la capitale des Gaules ? Ce n’est pas à l’ordre du jour pour le moment. "Je pense seulement à l’OL. On a beaucoup de matchs à jouer avec la Ligue Europa. On veut également se qualifier en Ligue des champions. Je ne pense à aucun autre club, je suis à 100% sur l’OL. Je veux démontrer mes qualités à mes coéquipiers et aux supporters lyonnais."