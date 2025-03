À l’occasion des huitièmes de finale de la Coupe Gambardella, l’OL affronte Bastia en Corse. Les joueurs de Samy Saci auront la chance d’évoluer dans un stade professionnel puisque la rencontre se tiendra à Furiani, dimanche à 16h.

Une rencontre entre l’OL et Bastia ramène forcément à des souvenirs plus ou moins joyeux. Même si forcément, le premier qui ressort concerne ce match arrêté en 2017 avec un coup d’envoi retardé après qu’une cinquantaine de supporters corses étaient descendus des tribunes du stade de Furiani pour agresser les joueurs de l’OL. Ce dimanche 2 mars 2025, l’ambiance devrait être bien plus détendue même si l’enjeu sera de taille. Pour les huitièmes de finale de la Coupe Gambardella, les U18 du SC Bastia reçoivent la formation de Samy Saci. Une rencontre sur le papier à l’avantage des Lyonnais, qui évoluent dans le championnat national, tandis que les Corses sont en Régional 1. Toutefois, les Bastiais ont déjà créé la sensation à trois reprises en sortant trois formations du niveau national.

Un stade habitué à accueillir la Ligue 2 cette saison

Méfiance donc pour les Lyonnais qui devraient pouvoir compter sur certains renforts comme ce fut le cas lors des tours précédents. Cependant, ce huitième sera une belle fête à Bastia et le club corse a choisi de mettre les petits plats dans les grands pour recevoir l’OL. La rencontre se tiendra en effet à Furiani, le stade mythique du SCB, qui accueille d’ordinaire l’équipe première dirigée par Benoit Tavenot en Ligue 2. Un joli cadeau pour les jeunes Bastiais, mais aussi pour les coéquipiers de Khalis Merah qui pourront évoluer dans un stade professionnel, eux qui ont l'habitude d'évoluer sur l’un des terrains de l’Académie de Meyzieu et sa petite tribune.