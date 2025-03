L’OL ira à Strasbourg le vendredi 28 mars (20h45)

Après deux semaines de trêve internationale, l’OL retrouvera la Ligue 1 du côté de Strasbourg. Les Lyonnais iront en Alsace le vendredi 28 mars avec un coup d’envoi à 20h45.

Au moment de penser à Strasbourg, il y a forcément des ondes positives qui ressortent. Le match aller remonte à août dernier, mais il avait permis aux coéquipiers de Corentin Tolisso de lancer enfin leur saison. Après deux revers pour entamer cette campagne 2024-2025, l'OL avait profité de la venue des Alsaciens pour signer une première victoire (3-2) dans un scénario qui n'avait pas été sans rappeler ceux de l'exercice précédent. Sept mois plus tard, les deux formations se feront de nouveau face, au stade de la Meinau cette fois-ci. Le retour entre l'OL et Strasbourg a été fixé au vendredi 28 mars prochain à 20h45.

Un duel pour l'Europe ?

Cette rencontre lancera la 27e journée de Ligue 1 et interviendra après la première trêve internationale de 2025 pour le football masculin. Entre la formation alsacienne et rhodanienne, c'est un duel pour l'Europe. À l'instant T, l'OL est sixième et affiche 36 points au compteur, tandis que l'équipe de Mamadou Sarr et Diego Moreira (ex-OL) est septième avec deux unités de retard.