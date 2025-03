Vendredi, en fin d’après-midi, la réserve de l’OL affrontait celle de l’OM pour un match amical. Les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge (0-0).

Pour en savoir un peu plus sur ce qu’il s’est passé vendredi en fin d’après-midi au GOLTC, il faudra repasser. Un match se tenait bien sur la pelouse du terrain Gérard Houllier entre les réserves de l’OL et de l’OM, mais les deux clubs avaient fait le choix du secret pour cette rencontre amicale. Quatre-vingt-dix minutes à huis clos et sans le moindre détail sur les formations présentes au coup d’envoi puis en cours de match. À Lyon, la simple information avait été celle de faire tourner un peu afin de donner du temps de jeu à des joueurs laissés un peu en marge ces derniers temps. En effet, quand Gueïda Fofana avait l’habitude de largement faire tourner ces dernières saisons, l’entraîneur lyonnais a quelque peu restreint son groupe cette année.

Déplacement à Espaly le week-end prochain

Cet amical contre la réserve de l’OM a donc permis une revue d’effectif avant la dernière ligne droite en National 3 et le quart de finale de Premier League International Cup contre Valence, le 11 mars. Cependant, Gueïda Fofana et Jean-Pierre Papin, coach des Marseillais, se sont quittés bons amis vendredi soir après la rencontre. L’OL et l’OM n’ont pas réussi à se départager avec un match nul et surtout aucun but marqué (0-0). Place désormais à un peu de repos avant de préparer le déplacement à Espaly, samedi 8 mars.