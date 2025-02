L'OL défiera Valence lors des quarts de finale de la Premier League International Cup le 11 mars prochain à 20h au Kingfield Stadium.

Après avoir accompli une phase de groupes impressionnante avec trois victoires et une seule défaite, l'OL s’est qualifié pour des quarts de finale de la Premier League International Cup. Depuis plusieurs semaines maintenant, les Lyonnais connaissent leurs adversaires. En effet, l’Olympique lyonnais défiera le Valencia CF lors de ces quarts de finale. Si la date et le lieu restaient à confirmer, c'est désormais chose faite pour les joueurs de Gueïda Fofana.

Un match unique qui aura lieu au Kingfield Stadium

En effet, l’OL affrontera la formation espagnole le 11 mars prochain à 20h au Kingfield Stadium. Une rencontre qui sera plus que difficile puisque les Valenciens sont invaincus dans la compétition grâce à des victoires contre Tottenham FC (1-3), Wolverhampton (0-1) et Nottingham Forest (0-1), ainsi qu'un match nul contre Reading FC (1-1).

Mais rien n’est impossible puisque les Lyonnais ont réussi à sortir de la phase de groupes avec trois victoires (face à Blackburn Rovers, Middlesbrough et West Ham) et une seule défaite (contre Sunderland). Rendez-vous donc le 11 mars prochain en Angleterre, plus précisément dans la ville de Woking, afin de savoir si l’épopée des Rhodaniens se poursuivra.