L'OL ne veut pas enchaîner un deuxième revers d'affilée à Décines

Corentin Tolisso après la défaite de l’OL contre le PSG (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Depuis 2023, l'OL n'a jamais subi deux défaites consécutives à Décines. Ce dimanche, en affrontant Brest, les Lyonnais pourraient à nouveau réaliser cette mauvaise performance.

L'OL reçoit le Stade Brestois ce week-end pour la 24e journée de Ligue 1. Un match très important pour l'Olympique lyonnais qui aimerait conserver sa 6e place au classement. De plus, suite à leur défaite contre le PSG (2-3), les joueurs dirigés par Paulo Fonseca doivent rapidement changer de cap pour essayer de s'approcher de leurs concurrents et espérer obtenir une place pour la Ligue des Champions en fin de saison. Par ailleurs, en cas de défaite, les joueurs rhodaniens pourraient potentiellement atteindre une contre-performance qu'ils n'ont plus réalisée depuis 2023.

Retour en août-septembre 2023

En effet, dimanche dernier, l’OL a perdu face au PSG à domicile. En cas de défaite face au Brestois, les Lyonnais pourraient donc enchaîner une deuxième défaite consécutive à la maison pour la première fois depuis août-septembre 2023. La dernière fois que l’Olympique lyonnais a réalisé cette contre-performance, c’était contre Montpellier (défaite 1-4) puis face au PSG (défaite 1-4). Rendez-vous dimanche à 15h afin de savoir si Alexandre Lacazette et ses coéquipiers parviennent à obtenir un bon résultat face aux Bretons pour se remettre dans le droit chemin et évité de reproduire cette contre-performance.