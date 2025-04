En marge de la réception de l’AS Monaco, l’entraîneur du Havre Didier Digard est revenu sur l’arbitrage de François Letexier lors du derby entre Saint-Etienne et l’OL (2-1). Une "erreur", celle du carton rouge annulé pour Lucas Stassin, qui fausse le championnat, selon lui, et surtout la course au maintien.

Faute avouée, à moitié pardonnée. Ce n’est en tout cas pas le dicton que Didier Digard, entraîneur du Havre, a décidé de retenir vis-à-vis de François Letexier. L’arbitrage de ce dernier lors du derby entre l’AS Saint-Etienne et l’OL dimanche dernier (2 – 1) reste toujours en travers de la gorge du jeune technicien français. En cause, une erreur manifeste, confirmée par la direction technique de l’arbitrage lundi, sur le carton rouge annulé de Lucas Stassin (28ᵉ). L'attaquant belge est finalement resté sur la pelouse pour le reste de la rencontre. Il a même pu inscrire son doublé alors qu’il aurait dû être expulsé peu avant la demi-heure de jeu.

"C’est nous qui payons cette erreur"

Et cela fausse le championnat. Plus spécifiquement la course au maintien, selon Didier Digard. En effet, les Normands (16es et barragistes) avaient trois longueurs d'avance sur les Verts (17es) avant le derby. Ils ont donc vu leurs adversaires directs les rejoindre d’un point de vue comptable. Tout cela alors que le scénario aurait été différent si l’arbitre ne s’était pas trompé, à en croire les dires de l’ancien entraîneur de l’OGC Nice. Interrogé en conférence de presse, il s’est indigné de la prestation du jeune arbitre français. "Sincèrement, je l’ai très mal vécu. Là, ce n’est pas une question d’interprétation. Pas du tout. C’est une erreur. Et c’est nous qui payons cette erreur. C’est désolant et dérangeant pour Le Havre, mon club, et notre situation", a-t-il pesté.

Le match n’aurait pas dû reprendre selon Didier Digard

Mais le carton rouge annulé n’est pas la seule décision qui a fait monter au créneau le technicien havrais. En effet, la partie avait été interrompue 40 minutes suite à un jet de projectile sur l’arbitre de touche Mehdi Rahmouni. Mais il avait été décidé de reprendre le match. Pas une donc. Mais "deux décisions absolument lunaires. On dit que les erreurs s’équilibrent sur une saison, mais en fait non, ça ne s’est jamais équilibré", a ajouté le coach normand. À quatre journées de la fin du championnat, Saint-Etienne et le Havre sont toujours au coude à coude. Malgré sa victoire face à l’OL dimanche dernier, les Verts sont donc encore loin d’être assurés de revoir le derby la saison prochaine.