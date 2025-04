L’association Stop Homophobie a déposé ce vendredi une plainte contre le président de la Ligue de football professionnel Vincent Labrune. En cause, une vidéo publiée par le compte Instagram de la Ligue 1 en marge du derby ASSE – OL. Celle-ci contenait des chants homophobes.

Après les jets de projectiles, ce sont désormais des chants homophobes qui font parler du derby entre l’AS Saint-Etienne et l’OL. En marge de la rencontre du 20 avril, remportée par les Stéphanois (2 – 1), la Ligue (LFP) avait fait la promotion de cet évènement sur ses réseaux sociaux et notamment sur Instagram.

À la veille de la rencontre, une vidéo d’une minute trente, à caractère épique, avait été publiée sur le compte de la Ligue 1. Or, on y entendait des chants homophobes scandés par des supporters stéphanois. Dont celui-ci : "Oh Lyonnais bande de p****". L’association Stop Homophobie s’est alors emparée de l’affaire et a décidé de porter plainte ce vendredi pour injure publique en raison de l’orientation sexuelle contre le président de la LFP Vincent Labrune.

Les diffuseurs également dans le viseur

Ce n’est pas la première plainte qui est déposée par l’association Stop Homophobie pour ce type d’injures. Depuis décembre 2023, il y en a eu au moins quatre autres. Elles visaient la LFP mais aussi les diffuseurs Amazon et DAZN. Une succession de signalements qui n’ont pourtant pas freiné les supporters.

Ce que déplore Julien Pontes, porte-parole du Collectif Rouge Direct, lanceur d’alerte contre l’homophobie dans le football. "Nous dénonçons depuis des années la culture de l’impunité de la LFP et des clubs face au fléau de l’homophobie qui pourrit l’ambiance dans les stades de foot. Cette vidéo de la LFP en est l’illustration accablante. La réponse judiciaire doit être très ferme". Un nouvel épisode qui vient assombrir un peu plus la situation de la Ligue, déjà affaiblie par les conflits sur les droits TV.