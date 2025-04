Emirates prolonge de 5 saisons son partenariat avec l’OL

Sponsor maillot du club depuis 2020, l’OL a officialisé ce vendredi la prolongation de son partenariat avec Emirates jusqu’en juin 2030.

Une relation de confiance qui se poursuit. Emirates est déjà, depuis cinq ans, le sponsor maillot de l’OL avec son célèbre logo "Fly Better". L’aventure se poursuit donc pour cinq années de plus, comme annoncé ce vendredi matin. La compagnie aérienne internationale est donc liée au club jusqu’en fin de saison 2029 – 2030. Le propriétaire lyonnais John Textor s’est réjoui de ce nouvel engagement. "Nous sommes ravis de poursuivre notre aventure aux côtés d’Emirates pour les cinq prochaines saisons. Et d’explorer ensemble les nombreuses opportunités qui s’offrent à nous. La relation de confiance bâtie entre nos équipes depuis 2020 ne cessera de se renforcer, pour offrir à nos supporters des moments inoubliables de partage et d’évasion à travers le football".

Emirates poursuivra ses actions auprès des jeunes supporters

Emirates n’est pas seulement le sponsor maillot de l’OL. La marque disposait et disposera, via ce nouvel accord, d’une forte visibilité au Parc OL. Mais aussi de places en hospitalité, d'accès aux joueurs, de droits marketing, publicitaires et digitaux. La compagnie aérienne continuera également ses actions auprès des plus jeunes supporters, notamment en ce qui concerne les Escort Kids lors des rencontres à domicile. L’année dernière, l’attention avait été portée sur les enfants atteints de maladie. La compagnie avait collaboré avec des structures locales comme le Centre Léon Bérard et l’Hôpital Femme Mère Enfant pour offrir à plus de 23 enfants la possibilité d’entrer sur le terrain main dans la main avec les joueurs.