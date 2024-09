L’OL Fondation au soutien du Centre Léon Bérard

En ce mois dédié à la lutte contre les cancers pédiatriques, l’OL, via sa fondation, a apporté son soutien au Centre Léon Bérard, avec un don commun avec Groupama.

L’OL et le Centre Léon Bérard ont noué une relation de confiance depuis plusieurs années déjà. Il n’est pas rare de voir certains joueurs et certaines joueuses du club venir apporter un peu de joie aux jeunes patients présents dans l’établissement. En ce mois de septembre, appelé 'Septembre d’or', le club, via sa fondation, a décidé de s’associer avec Groupama pour venir en soutien au centre dans la lutte contre les cancers pédiatriques. L’OL Fondation a annoncé apporter un don commun avec l’assureur, qui donne son nom au Grand Stade et aux centres d’entraînement et de formation, de l’ordre de 10 000€ (deux chèques de 5 000€).

Du matériel pour la recherche contre le cancer

En plus de ce don, le club lyonnais s’est engagé à lancer une opération "appel aux dons" au sein du Parc OL lors des matchs à domicile. Les supporters pourront alors également participer à ces donations. L’argent récolté ira au Centre Léon Bérard et servira à l’achat d’un microtome, un appareil utilisé dans la recherche contre le cancer. Cet outil a pour vocation d’améliorer la compréhension des cancers qui se développent chez les enfants et donc de lutter plus facilement contre.