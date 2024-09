L’OL parmi les clubs avec les plus "courts" déplacements en Ligue 1

En héritant de Fenerbahçe et Qarabag en Ligue Europa, l’OL va faire de longs déplacements en Europe. Tout l’inverse de la Ligue 1 où le club est l’un de ceux qui ont le moins de kilomètres à faire en moyenne.

En retrouvant l’Europe, l’OL a un nouveau paramètre à prendre en compte et à gérer : les déplacements européens. Le club ne va pas s’en plaindre après deux ans d’absence, mais le retour en Ligue Europa entraîne forcément une nouvelle logistique. Et quand le tirage au sort a décidé de s’en mêler, ce sont deux des plus longs voyages qui se sont offerts aux hommes de Pierre Sage. Avec des déplacements à Istanbul pour affronter Fenerbahçe et à Bakou pour le match contre Qarabag, l’OL va accumuler de la fatigue dans les airs. Le club est déjà en train de travailler sur cette planification en milieu de semaine pour limiter au maximum cet enchaînement négatif que peut être la Ligue Europa et la Ligue 1.

Une position centrale qui aide

Toutefois, les Lyonnais ont la chance d’être un de ceux qui effectuent le moins de kilomètres pour leurs déplacements en championnat. Cela compte forcément dans la récupération post-Europe. Dans un comparatif réalisé par la Ligue, l’OL arrive en troisième position sur les clubs qui vont effectuer le moins de kilomètres en moyenne cette saison en Ligue 1. Un déplacement moyen correspondrait à 409km pour la bande d’Alexandre Lacazette contre 650km pour le Stade Brestois, club le moins bien loti de l’élite. La position centrale de Lyon sur la carte favorise ces "courts" déplacements, même si la palme revient à Auxerre (376km en moyenne), suivi par le PSG (397km).