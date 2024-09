Mercato : Fekir (ex-OL) ne s’imaginait pas quitter le Betis

Après toute une formation à l’OL puis cinq ans au Betis, Nabil Fekir va relever un nouveau challenge aux Émirats arabes unis. Le champion du monde s’est engagé pour trois ans avec Al-Jazira Club.

À 31 ans, les clubs du Moyen-Orient lui faisaient de l’œil depuis quelque temps déjà. Par amour du maillot et se sentant encore capable de performer en Europe, Nabil Fekir avait repoussé les avances jusque-là. Mais l’été 2024 a changé la donne et le joueur offensif a finalement pris la direction des Émirats arabes unis. Pourtant, rien ne destinait le champion du monde 2018 à rejoindre Al-Jazira dès cet été.

Il avait d’ailleurs repris avec le Betis, disputer les premières journées de Liga, toujours avec le brassard de capitaine. Et puis l’offre des Émirats est arrivée et a tout remis en question. "J’avais l’esprit fixé sur le Betis. Je pensais que j’allais jouer toute la saison ici, mais une offre arrive, une opportunité. On a parlé à ma famille et au club aussi, et finalement ça s’est fait (…), a-t-il avoué sur le site du club. Oui, le Betis a aidé (pour son transfert, ndlr). Le Betis m’a toujours aidé dans tous les domaines. Il m’a bien traité depuis mon arrivée et je ne peux que lui dire merci. Le club va beaucoup me manquer, c’est sûr."

"Le Betis m'a donné plus que ce que je lui ai donné"

Débarqué en Andalousie en 2019 après toute une formation à l’OL, Nabil Fekir a trouvé un club ambitieux tout en restant familial, de quoi le convaincre de poursuivre l’aventure pendant cinq saisons. Véritable légende des Verdiblancos avec qui il a remporté la Coupe du Roi, l’ancien capitaine de l’OL part le cœur lourd, comme si ces adieux avaient été forcés. Une théorie qu’il a démentie. "Le Betis m’a donné beaucoup plus que ce que je lui ai donné. Je lui souhaite toujours le meilleur, qu’il reste en tête du classement, que d’autres titres arrivent et que les joueurs donnent beaucoup de joie aux fans. Je sais que les gens m’aiment beaucoup. Ils m’ont montré leur affection et je ne peux que les remercier et leur dire que j’ai tout donné ici et que je pars fier."

Dans le cœur des supporters de l’OL et de ceux du Betis, Nabil Fekir a marqué ses passages à sa manière, preuve que le football n’est pas qu’une histoire de titres.