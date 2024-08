Ligue Europa : l’OL va devoir gérer les longs déplacements

Pierre Sage, coach de l’OL, réconforte Malick Fofana et Georgres Mikautadze (Photo by FRED TANNEAU / AFP)

En héritant de Fenerbahçe et de Qarabag, l’OL va devoir faire de longs déplacements en Coupe d’Europe. Le club lyonnais va tenter de gérer cette contrainte au mieux avec un match de Ligue 1 dans la foulée.

Avec les Rangers ou encore Fenerbahçe, les supporters de l’OL ont plutôt été gâtés. Après deux ans d’absence, le club lyonnais va faire son retour sur la scène européen et en se rendant à Ibrox Park ou au Şükrü Saracoğlu Stadium, il va regoûter aux ambiances surchauffées de l’Europe. Celle peut-être à double tranchant avec une pression populaire pouvant inhiber les joueurs par certains moments. Après le tirage au sort, David Friio ne faisait pas la fine bouche. L’OL étant passé par tous les états la saison dernière, être présent dans une Coupe d’Europe en cette campagne 2024-2025 est un petit exploit en soi.

L’OL n’est pas le grand favori de son calendrier, mais va affronter des adversaires qui, sur le papier, semblent abordables. "C’est fantastique, c’est un vrai tirage européen, on va dire, avec des équipes qui ont un vrai pedigree et une connaissance de la Coupe d’Europe, a noté le directeur sportif. Nos supporters méritent ce genre de tirage après la saison qu’on a passée et cette qualification sur le fil, on est de retour en Europe et on est très content de ça."

Un long voyage juste avant le derby ?

Avec désormais des semaines à trois matchs à compter de la fin septembre, Pierre Sage va devoir gérer son effectif, les temps de jeu et de fatigue. Il ne va sûrement pas s’en plaindre puisqu’il n’aura pas à laisser des joueurs sur le carreau comme lors de ses premiers mois, mais en héritant de Fenerbahçe et de Qarabag, l’OL va devoir effectuer des longs trajets en plein milieu de semaine. "Qarabag est forcément un peu loin surtout un jeudi soir, donc il faut prévoir les choses en amont, mais quoi qu’il en soit, on sera là, on va faire avec, mais on est très heureux d’être dans cette nouvelle compétition avec une formule que nous allons appréhender."

En imaginant que le déplacement en Azerbaïdjan tombe pour la 4e journée de Ligue Europa (7 novembre), les joueurs de Pierre Sage iraient à Bakou, trois jours avant un potentiel derby contre Saint-Étienne.