Mercato : Adryelson quittera l’OL la semaine prochaine

Retenu dans le groupe contre Strasbourg, Adryelson rejoindra bien Botafogo mais pas ce vendredi soir. Le défenseur se rendra au Brésil la semaine prochaine.

Face à l’absence de défenseurs centraux et un groupe qui pourrait évoluer durant la journée, Pierre Sage a choisi de faire appel à Jérémy Mounsesse pour la première fois de sa jeune carrière (19 ans) pour OL - Strasbourg. Néanmoins, le défenseur de la réserve n’a pas vocation à rester dans le groupe professionnel, une fois le mercato terminé. Dans les prochaines heures, l’OL devrait normalement annoncer l’arrivée en prêt de Warmed Omari. Toutefois, le défenseur rennais ne vient pas renforcer le secteur défensif, mais bien combler un départ à venir dans les rangs lyonnais. Après Jake O’Brien, Mamadou Sarr, c’est au tour d’Adryelson de mettre les voiles, comme indiqué par la presse brésilienne.

Hors du groupe malgré tout ce vendredi ?

Après seulement 51 minutes de jeu depuis son arrivée en janvier dernier, le roc brésilien souhaite retrouver de la continuité dans son temps de jeu et va retrouver Botafogo qu’il connaît par cœur. Néanmoins, si un départ en prêt était attendu dans cette journée du 30 août, Adryelson devrait normalement connaitre une dernière dans le groupe de l’OL ce vendredi soir (20h45) contre Strasbourg. Avec un mercato se terminant plus tard au Brésil, le numéro 14 lyonnais n’est attendu qu’en début de semaine à Rio de Janeiro, selon L'Équipe. De quoi s’offrir une dernière avec l’OL ? Face à une potentielle blessure et alors que son départ est acté, on voit mal Pierre Sage prendre des risques inutiles avec Adryelson, cantonné au banc depuis deux journées.