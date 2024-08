OL - Strasbourg : Moreira et Sarr dans le groupe strasbourgeois

Ce vendredi, Strasbourg débarque dans le Rhône pour affronter l’OL. Liam Rosenior a convoqué un groupe de 23 joueurs dont les anciens Lyonnais, Mamadou Sarr et Diego Moreira.

C’est tout le paradoxe de cette journée où l’actualité du mercato prend le pas sur tout le reste. Pour les seize autres clubs de Ligue 1, la course aux dernières emplettes relève d'une priorité en ce 30 août. Pour l’OL et Strasbourg, il y a également un match à finir de préparer, mais surtout à jouer à 20h45 sur la pelouse du Parc OL. Un difficile exercice d’équilibriste, notamment dans le camp lyonnais où les mouvements s’annoncent encore nombreux. Du côté strasbourgeois, le plus gros du recrutement a été fait et Liam Rosenior peut déjà compter sur un groupe presque complet pour ce déplacement à Lyon. Ménagé durant la semaine, Karl-Johan Johnsson sera bien dans le but ce vendredi, le portier faisant partie des 23 joueurs retenus par le coach anglais.

Sarr déjà de retour à Décines

Avec quatre points en deux matchs et un jeu assez atypique comme l’a souligné Pierre Sage mercredi en conférence de presse, Strasbourg est l’une des belles surprises de ce début de saison. Liam Rosenior s’appuie sur un groupe très jeune dans lequel on peut retrouver deux anciens de l’OL : Mamadou Sarr, qui a récemment posé ses valises en Alsace, et Diego Moreira, passé pendant six mois à Décines la saison passée.

Le groupe de Strasbourg contre l’OL : Risser, Johnsson, Tutu – Fila, Wiley, Sow, Doué, Sarr, Sylla, Senaya, Doukouré – Lemaréchal, Andrey Santos, Nanasi, Diong, Mwanga, Diarra – Diego Moreira, Emegha, Mara, Perea, Bakwa, Sebas