Battu de toutes parts par Rennes (3-0) et Monaco (0-2), l’OL devra faire beaucoup mieux face à Strasbourg ce vendredi à 20 h 45. Une situation à aborder "avec sérénité" selon Pierre Sage.

L’OL déjà largué, Pierre Sage ne vit certainement pas sa première situation de crise. Ayant repris une équipe 18ᵉ de Ligue 1 la saison passée, il l’a fait monter à la sixième place, synonyme de qualification en Europa League. L'entraîneur de 45 ans a donc déjà démontré sa capacité à redresser la barre une fois. Mais y arrivera-t-il de nouveau ? Le natif de Lons-le-Saunier a livré son secret aux médias avant la réception de Strasbourg. “Je pense que je suis calme. J’espère l'exprimer de cette manière auprès de tout le monde, car je pense que ce sont des situations qu’on doit aborder avec sérénité”, a glissé le coach français. Le mot lâché est “sérénité”. Cette urgence de victoire ne doit pas conduire les joueurs et le staff à paniquer et “les quelques personnes qui sont capables de faire changer les choses, ce sont eux”, a précisé Pierre Sage. Le ton est donné.

La pression du résultat

Gagner devient une obligation ce vendredi (20 h 45). Une pression de plus pour les joueurs et Pierre Sage. L’ancien adjoint d’Habib Beye au Red Star l’a redit ce mercredi, mais “la seule pression que je me mets est celle de mieux faire jouer mon équipe”. Assez ambitieux pour un collectif qui n’a jusqu’ici rien montré durant ses deux premiers matchs de Ligue 1. Pire, l'OL a commis des erreurs de débutant. À l'image de l’action du deuxième but monégasque où les défenseurs lyonnais ont lâché leur marquage sur les attaquants du Rocher. Des attitudes à ne plus jamais reproduire.