OL - Mercato : le Bétis Séville aurait des vues sur Rayan Cherki

Le Bétis Séville aurait pris des renseignements sur Rayan Cherki pour potentiellement pallier l'imminent départ de Nabil Fekir au Qatar.

Ces dernières heures, Rayan Cherki affole le mercato de l’OL. Et ce sont même durant ces derniers mois que le cas du numéro 18 fait débat au sein du club. Entre départ imminent et prolongation, on ne sait pas trop si le Français devrait partir ou rester. La tendance était plutôt de quitter son club formateur cet été, mais le récemment lofté n’a pour l’instant pas pu réaliser son souhait. Des rumeurs l’envoyaient dans plusieurs clubs européens de haut standing comme le PSG, Dortmund (le club allemand n'a formulé aucune offre) ou encore Leipzig, mais les deals ne se sont pas réalisés. D’après le spécialiste du mercato Rudy Galetti, plusieurs formations espagnoles seraient intéressées par l’international Espoir, dont le Bétis Séville. Le club andalou aurait pris des renseignements afin de pallier le probable départ de Nabil Fekir vers le Qatar.

Sur les pas de Nabil Fekir ?

Les connexions entre Lyon et Séville ont souvent été récurrentes ces derniers temps. Avec les venues d’Akouokou et d’Abner entre Rhône et Saône en provenance du Bétis, Nabil Fekir avait fait le chemin inverse lors de l’été 2019. Or, le champion du monde 2018 devrait quitter l’Andalousie pour s’engager au Qatar. Le joueur coché pour le remplacer ne serait autre que Rayan Cherki. La formation espagnole aurait mis le Français sur une liste de potentielles recrues lors de cette fenêtre de marché des transferts. Un profil assez similaire à celui de Fekir qui collerait à ce que pourrait rechercher le club andalou.

Cependant, le Bétis pourrait recruter un autre type de joueur car il en possède déjà un du même style en la personne d’Isco. Plusieurs clubs seraient dans la course pour signer le médaillé olympique. Néanmoins, la possibilité de le voir rester à l’OL n’est pas à exclure.