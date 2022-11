OL Fondation : un terrain à Vaulx-en-Velin pour "créer du lien social et culturel"

L'OL Fondation, avec Adidas, a inauguré un terrain multisports à Vaulx-en-Velin pour créer du lien social et culturel par le sport. Melvine Malard avait assisté à l'événement.

Melvine Malard était de passage à Vaulx-en-Velin en octobre. L'attaquante a participé à l'inauguration d'un terrain multisports bâti avec le concours de l'OL Fondation et l'équipementier du club, Adidas. Destinée aux personnes qui souhaitent créer du lien social et culturel par le sport, la structure contient une dimension « Safe place » permettant de sécuriser la pratique des utilisateurs, mais aussi l’accueil et l’échange.

"A l’Olympique lyonnais, nous avons toujours pensé que le sport devait permettre de rapprocher les gens, de lever les barrières, a déclaré Maëlle Trarieux, déléguée générale d’OL Fondation. Nous sommes très fiers d’être aux côtés d’Adidas et de la ville de Vaulx-en-Velin pour porter ce projet de playground, lieu de partage pour toutes et tous et de sensibilisation au sein de son quartier. Le sport porte en lui des valeurs d’unité, d’inclusivité, mais aussi de plaisir et de passion qui lui permettent d’être un formidable levier pour dévoiler tous les potentiels de chacune et chacun."

Les sportifs et sportives y retrouveront des vestiaires dédiés, de l'éclairage de nuit et un point d’eau. L’association Synergie Family est chargée de faire vivre le complexe au rythme du quartier.