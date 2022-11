Malard a "tout à l’OL pour devenir la joueuse qu’elle veut être"

En fin de contrat à l’issue de la saison, Melvine Malard s’est finalement inscrite sur la durée. L’attaquante française a prolongé pour trois saisons avec l’OL.

L’esprit sera-t’il plus libre pour Melvine Malard ? En cruel manque de réussite depuis le début de la saison, l’attaquante est l’une des symboles de l’inefficacité de l’OL. Si elle a trouvé le chemin des filets à trois reprises, elle n’a plus marqué depuis la claque contre Arsenal il y a plus d’un mois. Une perte de confiance face au but que la prolongation de contrat signée mardi devrait peut-être stoppée. Le match contre le FC Zürich jeudi (18h45) pourra donner un début de réponse mais en tout cas, Malard a décidé de s’inscrire sur la durée, elle qui n’a finalement que 22 ans.

"J’ai encore beaucoup de choses à donner et à montrer pour ce club. Je suis très fière de m’inscrire sur la durée et d’avoir la confiance du président et de la coach. Il y a ici toutes les conditions pour réussir et pour devenir la joueuse que j’ai envie d’être, a-t-elle déclaré sur le site du club. Maintenant, c’est sur le terrain qu’il faut montrer les choses."

Avec Melvine Malard, l’OL verrouille une de ses attaquantes et représentation du futur. Jean-Michel Aulas se félicite lui d’avoir "des talents comme Melvine qui a gravi les échelons" au sein des Fenottes pour les années à venir.