Vincent Ponsot (OL) : "Il manque aux joueuses l’amour du public"

En marge de la demi-finale retour de Ligue des champions ce dimanche entre Arsenal et l’OL, le directeur général de la section féminine Vincent Ponsot a déploré le manque de travail effectué en France pour permettre le remplissage des stades. Selon lui, la Ligue féminine de football professionnel doit agir davantage.

La semaine dernière, à l’Emirates Stadium, les joueuses de l’OL sont reparties avec le sourire de Londres. Mais pas seulement parce qu’elles avaient pris une belle option (1 – 2) sur la qualification en finale de Ligue des champions. Voir une enceinte prise d’assaut par 40 000 gunners les a aussi agréablement surprises. Une situation bien différente pour le match retour au Parc OL. L’enceinte décinoise ne devrait attirer que 20 000 curieux au maximum, comme l’a soufflé Vincent Ponsot ce jeudi à quelques médias dont Olympique-et-Lyonnais.

Une différence que déplore le directeur général de l’OL féminin. Mais il ne peut que s’incliner devant le travail mené en Angleterre pour remplir les stades lors des rencontres d’équipes féminines professionnelles. L’ancien directeur du football de la section masculine, sous la présidence Aulas (1987 - 2023), a tenu à rappeler que les instances du football doivent agir pour ne pas prendre trop de retard par rapport à ce qu’il se fait outre-Manche. "Les Anglais, ce qu’ils font, c’est extraordinaire. Ils ont su surfer sur l’Euro 2022 qu’ils ont organisé et gagné, a-t-il confié. Je pense que l’OL est au contact de ces clubs-là, mais on attend de la Ligue (féminine de football professionnel) qu’il y ait plus de travail à ce niveau-là".

"Que veulent les joueuses ? Jouer les meilleures (équipes) devant du public"

Ce n’est un secret pour personne. Le football masculin attire plus de spectateurs, tandis que les formations féminines se voient moins mises en avant. Elles aimeraient pouvoir évoluer dans des enceintes pleines à craquer et Vincent Ponsot le sait. Selon lui, les Fenottes ont le mérite d’être restées aussi compétitives sur la durée. Une hégémonie sportive qui ne colle pas avec l’attractivité dont elles font preuve. "Elles (les joueuses de l’OL) ont la performance, les titres, mais il leur manque l’amour du public. Que veulent-elles ? Jouer les meilleures (équipes) devant du public", a-t-il ajouté. Et ce n’est pas Kadidiatou Diani qui le contredira.

La troisième meilleure buteuse de l’OL en Première Ligue (10 buts, 6 passes décisives) est consciente des progrès réalisés depuis des années concernant l’affluence des rencontres auxquelles elle participe, notamment, en Ligue des champions. Mais elle aimerait que cela se voit aussi en championnat. "Il y avait 40 000 personnes à Arsenal. On espère faire aussi bien, être aussi soutenus. On apprécierait battre des records d’affluence […] Si on pouvait avoir la même chose en France, pas que sur les matchs de Champions League, ce serait bien. Même si en championnat, ça risque d’être compliqué", a indiqué l’ancienne joueuse du PSG. Sa coéquipière néerlandaise Damaris Egurrola était, elle aussi, satisfaite de jouer devant plusieurs dizaines de milliers de personnes à Londres. "En Angleterre, il y avait 40 000 personnes. On doit retrouver ça aussi ici. C’est possible, je pense".

La crainte que l’OL n’attire plus les meilleures joueuses

Conséquence directe du manque de public dans les stades. L’attractivité d’un club, selon Vincent Ponsot. Si les meilleures joueuses veulent évoluer dans des stades pleins, alors la France "doit passer la seconde" pour rattraper le retard pris par rapport aux Anglais. Mais le dirigeant rhodanien l’assure. L’OL restera compétitif sur les prochaines années malgré le pain qu'à la ligue sur la planche concernant l’épineux dossier du remplissage des stades. Il a même précisé que le club avait d’ores et déjà bien préparé son mercato. "Si on ne met pas la seconde, les meilleures ne voudront plus venir ici. Nous, on n’est pas concerné, a clarifié Vincent Ponsot. On a avancé sur notre recrutement pour la saison prochaine et je peux vous garantir qu’on aura une équipe compétitive sur les trois prochaines saisons pour le plus haut niveau".

Aller chercher d’autres publics

Dans la stratégie que souhaite mettre en place la direction lyonnaise pour garnir davantage ses travées, l’innovation est primordiale, avoue Vincent Ponsot. Et cela est déjà visible. Que ce soit lors de son "match de wouf" face au Paris FC ou le show assuré par le DJ Feder face à Arsenal dimanche (27/04, 18 heures), l’OL agit dans ce sens. L’homme de confiance de Michelle Kang le concède. Cela fait partie d’une volonté plus globale qui vise à diversifier le public.

D’abord familial, il "faut maintenant élargir notre base et faire les choses différemment. Dans le foot féminin, on doit innover […] On doit aussi avoir un public des garçons qui est plus présent, comme c’est le cas en Angleterre. Nous, sur cela, on a des difficultés, mais on doit travailler pour les convaincre". Mais Vincent Ponsot ne fait pas forcément allusion aux "kops", il pense plus généralement aux personnes qui vont régulièrement voir les matchs des hommes de Paulo Fonseca. En tout cas, la tâche s’annonce complexe. Ce dimanche (18 heures), les Fenottes devront obtenir leur billet pour la finale de la C1 devant un stade qui ne sera rempli qu’au tiers de sa capacité, voire moins.