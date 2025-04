En marge du rendez-vous européen entre l’OL et Arsenal dimanche (18h), Vincent Ponsot a fait le point sur la nouvelle stratégie lyonnaise pour attirer du monde. Le directeur général concède qu’un lieu fixe favoriserait l’engouement et promet des annonces à la fin de la saison.

Il y avait 40 000 spectateurs samedi dernier et l’ambiance à l’Emirates Stadium a logiquement plu aux joueurs de l’OL. Ce jeudi, Kadidiatou Diani et Damaris Egurrola n’ont pas manqué de vanter les mérites d’Arsenal qui arrive à attirer autant de monde pour les rendez-vous européens mais aussi en championnat. À l’OL mais surtout en France, ce processus de fidélité en est encore bien loin et dimanche il y aura moitié moins de spectateurs au Parc OL qu’à Londres, une semaine auparavant.

En annonçant le DJ Set de Feder pendant une heure après le match contre Arsenal dimanche, le club lyonnais espère "atteindre la barre de 20 000. Aujourd’hui, celle de 16 000 a été passée", nous a confié Vincent Ponsot lors d’un point presse en marge de ce match de Ligue des champions. Cette affluence très loin de celle de la saison dernière contre le PSG à pareil stade de la compétition, le directeur général ne veut pas la comparer car "il y avait eu beaucoup d’invitations il y a un an. On avait souhaité créer un engouement. Mais, les joueuses sont des artistes et on doit payer pour les voir jouer."

"On doit avoir un lieu fixe et adapté à nos ambitions"

La grille tarifaire reste plus qu’abordable avec des places allant de 10 à 25€ mais il en faut encore plus pour faire du Parc OL un vrai lieu de rendez-vous. Sur ce point, Vincent Ponsot concède que les multiples déménagements n’aident pas, même s’ils rentrent dans une colonie de toucher du monde. "Pour nous, développer notre public en étant une fois au centre d’entraînement, qui est un stade non adapté, une fois au Parc OL, une fois à Bourg, une fois à Bourgoin, ce n'est pas la meilleure des moyens. Donc, il faut qu'on ait un lieu fixe et adapté à nos ambitions."

Mais qu’en est-il de ce dossier ? Après Gerland, le stade Balmont de Lyon-La Duchère, rien n’a été bouclé. "On avance sérieusement. Et je ne veux pas anticiper. On attend de finir notre saison. Vous saurez prochainement. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais ne vous inquiétez pas, ça arrive très bientôt." La prudence est enfin de mise à l’OL féminin, après s’être emballé en début d’année.