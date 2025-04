Mardi, le collège des présidents de Ligue 1 s’est réuni et a acté la décision de rompre le contrat de DAZN dès la fin de la saison. À l’issue de la médiation entamée ces dernières semaines, le diffuseur a refusé les conditions financières pour ce retrait.

Mardi soir, Vincent Labrune était dans les tribunes de Villa Park pour assister au quart retour du PSG contre Aston Villa. Il a pu profiter de la qualification parisienne, mais la journée a livré encore bien plus de suspense que la confrontation européenne. En marge de ce rendez-vous, le président de la LFP a assisté à plusieurs réunions (à distance) concernant l’avenir de la Ligue 1 et de sa diffusion. Un dossier qui n’en finit plus et aux nombreux rebondissements. À l’issue de la médiation engagée depuis plusieurs semaines, il a été fait à DAZN une proposition financière afin d’acter la rupture anticipée du contrat liant les deux parties dès la fin de la saison. Cela avait été voté par le collège de la Ligue 1 puis par le conseil d’administration de la LFP.

La création d'une chaîne interne reprend de l'épaisseur

Cette proposition prévoyait le paiement par DAZN d’une indemnité de rupture comprise entre 110 et 125 millions d’euros, en plus des deux versements dus cette saison (140 millions d’euros). Sans réelle surprise, la plateforme britannique a refusé cette offre, ce qui met fin à la médiation. Les discussions sont closes et ne reprendront pas avant un prochain rendez-vous, le 30 avril, pour s’assurer que DAZN va bien honorer le paiement de son échéance des droits. Il en restera une dernière le 30 juin. Reste à savoir si le diffuseur les paiera ou se mettra en faute. Quoi qu’il en soit, le divorce est acté et la LFP travaillerait désormais sur le projet de création d’une chaîne interne. Un projet qu’avait en partie porté l’OL l’été dernier, sans succès.