Dans une interview accordée à la BBC, Ainsley Maitland Niles a évoqué le cas Rayan Cherki. Un joueur qui l’épate au quotidien, tant par ce qu’il est capable de faire avec le ballon qu’à travers sa progression en termes d’efficacité.

En pleine double confrontation face à Manchester United, Rayan Cherki affole les médias. Buteur égalisateur lors du match aller en toute fin de match, le meneur de jeu lyonnais a récidivé face à l’AJ Auxerre ce dimanche (3 – 1). Auteur de 11 buts et 18 passes décisives cette saison en 38 rencontres toutes compétitions confondues, il est enfin devenu le talent à s’arracher pour les cadors européens.

De quoi susciter également l’admiration de ses propres coéquipiers, même ceux qui ont vu passer des dizaines de "cracks" sous leurs yeux. Ainsley Maitland Niles en fait partie. L’ancien joueur d’Arsenal a pu côtoyer de très bons jeunes joueurs, à l’image de Bukayo Saka, Emile Smith-Roye ou encore Fábio Vieira. Néanmoins, son avis est clair. Dans une interview donnée à la BBC, il a affirmé que Rayan Cherki était "le plus grand talent" qu’il n’avait jamais vu.

"Il a changé de dimension cette saison"

Longtemps critiqué pour son manque d’efficacité, le numéro 18 de l’OL a su faire taire les critiques cette saison par ses statistiques. Mais pas que. Il n’est plus simplement "un maître absolu, un magicien avec la balle", comme le prétend le latéral anglais. Il est aussi devenu un joueur "qui travaille pour l’équipe sans le ballon" et qui est capable de salir son short. Des nouvelles qualités qui sont venues compléter une palette déjà bien fournie.

Rayan Cherki est devenu le joueur à surveiller pour chaque entraîneur adverse. Celui qui effraie aussi ses adversaires directs sur le terrain par ses capacités d’élimination. "Il prend des risques, nous aide et nous pousse sur le terrain en dribblant et en rendant fous les défenseurs. Il peut dribbler des joueurs avec une telle facilité, une telle finesse", précise Maitland-Niles. Une chose est sûre, à Old Trafford, ce jeudi (17/04, 21 heures), le talent de l’international espoir français sera indispensable pour permettre à l’OL de se qualifier. Mais aussi pour marquer un peu plus les esprits dans un pays où il est déjà reconnu comme l’un des meilleurs de sa génération.