Les joueurs de Manchester United entourant Bruno Fernandes. (Photo by Adrian DENNIS / AFP) / NOT FOR MARKETING OR ADVERTISING USE / RESTRICTED TO EDITORIAL USE

À quelques jours du match retour face à l’OL en quart de finale retour de Ligue Europa, les anciennes légendes de Manchester United tirent la sonnette d’alarme pour leur club. Une situation actuelle que Gary Neville et Roy Keane jugent inquiétante.

En une vingtaine d’années, Manchester United est passé d’un club historique habitué aux phases finales de Ligue des champions à une triste 14ᵉ position en Premier League. Un déclin de nature à inquiéter les anciennes gloires du club, comme Roy Keane ou Gary Neville. Pourtant, vingt fois champions d’Angleterre dans leur histoire, la situation sportive actuelle des Red Devils angoisse. Elle est en partie causée par un effectif trop faible selon l’un et des mauvaises décisions de la direction selon l’autre. L’ancien latéral droit Gary Neville a assisté impuissant à la nouvelle débâcle des Mancuniens ce dimanche face à Newcastle (1 – 4). Un match à sens unique et une équipe comprenant des individualités pas à la hauteur de l’institution mancunienne. Seuls certains joueurs échappent à cette observation. "Bruno Fernandes et Amad Diallo, peut-être".

"Le problème avec ce groupe de joueurs-là, c'est qu'ils se donnent à fond"

Gary Neville a vu son équipe décliner. Il a également constaté que les différents joueurs passés par le club ne se donnaient pas à fond. Pour autant, la situation actuelle est bien plus critique selon lui. En effet, il voit des joueurs impliqués à 100% mais qui ne parviennent pas à performer. "Il y a eu des équipes de Manchester United, au cours des cinq, six, sept dernières années, où vous pensiez qu'elles avaient des joueurs très talentueux. Or, elles ne donnaient pas tout ce qu'elles avaient. Le problème avec ce groupe de joueurs là, c'est qu'ils se donnent à fond...", a déclaré le natif de Bury sur NBC Sports. Un constat amer et bien plus armant partagé par Roy Keane. L’ancien milieu de terrain défend lui Ruben Amorim, un coach qui ne peut faire grand-chose de cet effectif, à en croire ses propos. "Je pense qu'il est arrivé et a dû être choqué de voir à quel point ce groupe de joueurs est mauvais", a-t-il lâché sur Sky Sports.

Un recrutement jugé inefficace

Mais le problème vient de plus haut, selon l’ancien capitaine des Red Devils. Les décisions prises par la direction au sujet du recrutement ne permettent pas de redresser la barre. En cause, selon lui, la venue de joueurs qui ne connaissent pas assez la Premier League. Une stratégie peu efficace, estime Roy Keane. "Au cours des deux dernières années, cela a consisté à faire venir des joueurs qui n'avaient jamais joué en Premier League". Face à l’un des pires Manchester United de son histoire, l’OL devra tout de même faire face d’une part à Old Trafford et son atmosphère mythique. D’autre part, à une équipe qui jouera pour l’instant le match de son exercice 2024 – 2025. Son objectif sera de poursuivre son chemin vers une place inespérée en coupe d’Europe la saison prochaine.