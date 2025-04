Supporters de Saint-Etienne lors du derby contre l’OL (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Dimanche, le 126ᵉ derby rhônalpin entre l’ASSE et l'OL (2-1) a été marqué par une interruption de la rencontre pendant 40 minutes. En cause, une pièce de monnaie lancée par un supporter. Celle-ci a atterri sur la tête d’un arbitre de touche. Le suspect a été placé en garde à vue dans la foulée et sera désormais jugé en octobre.

C’est un autre épisode qui pourrait embraser un peu plus un contexte déjà brûlant autour des supporters de l’ASSE. Alors que leurs deux groupes principaux de supporters, les Magic Fans et les Green Angels, étaient sous la menace d’une dissolution par les autorités, un fauteur de troubles pourrait bien envenimer la situation. Ce dimanche, lors du 126ᵉ derby entre Stéphanois et Lyonnais dans le Forez, un "supporter" des Verts a balancé une pièce de monnaie depuis la tribune sur le crâne de Mehdi Rahmouni, arbitre assistant de M.Letexier à la touche. Ce dernier a alors décidé de l'interruption de la rencontre pendant 40 minutes. Le suspect a lui été interpellé après le match. Après deux jours de garde à vue, il a été relâché. Il sera jugé le 13 octobre 2025 par le tribunal de Saint-Étienne.

Un contrôle judiciaire strict

D’ici là, le présumé lanceur de pièces devra respecter les obligations du parquet stéphanois. Parmi elles, l’interdiction de "détenir ou porter une arme, de paraître au stade Geoffroy-Guichard et à ses abords". Mais ce n’est pas tout. L’homme de 28 ans devra prouver lors de chaque rencontre des Verts qu’il n’est pas à Geoffroy-Guichard ou en déplacement. Il devra donc se présenter au commissariat de la ville les "jours de match officiel de l'AS Saint-Etienne, aux heures de ceux-ci et y compris pour les matches dits à l'extérieur".

La victime, la LFP et la FFF veulent se constituer parties civiles

Pas connu des services de police, le suspect devra pourtant faire face à la Ligue de football professionnel ainsi qu’à la Fédération française de football le jour de son procès. Les deux organismes veulent se constituer parties civiles, tout comme Mehdi Rahmouni. L’arbitre victime du jet de projectile a d’ailleurs déposé plainte. Il bénéficie d’un jour d’incapacité totale de travail (ITT).

Le suspect a de son côté été entendu par un magistrat stéphanois mardi après-midi. Il a reconnu les faits, à savoir le jet "à deux reprises d’une pièce de monnaie, dont une pièce de deux centimes qui a atteint un arbitre de touche sur le sommet du crâne", comme l’a indiqué le procureur adjoint Aurélien Buffart. Il a également précisé "être abonné en tribunes Charles Paret mais n'être membre d'aucune association de supporters". L’ASSE a fait savoir qu’elle porterait également plainte.