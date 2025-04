Cette saison, le retour en grande forme de Corentin Tolisso fait de lui l’une des menaces principales pour ses adversaires. Sa blessure dimanche lors du derby perdu par l’OL à Saint-Etienne (2 – 1) en est la preuve.

Dimanche, à la 28ᵉ minute d’un derby bouillant en tribunes et sur le terrain, Corentin Tolisso est sorti sur civière. En cause, une semelle très mal placée de Lucas Stassin sur la cheville du vice-capitaine lyonnais qui devrait l'éloigner des terrains pendant plusieurs semaines. L'ancien joueur du Bayern Munich enchaînait pourtant les rencontres. Il avait retrouvé une forme physique étincelante et multipliait les très bonnes prestations. À tel point qu'il représentait l’une des menaces principales pour ses adversaires sur le terrain. Il était devenu l'homme de base du système Fonseca, par sa capacité à réguler et à maîtriser le tempo du jeu.

Sa belle dynamique allait d’ailleurs de pair avec le marquage dont il faisait l’objet lors de chaque rencontre. Un marquage parfois trop véhément qui fait du champion du monde français le joueur de Ligue 1 ayant subi le plus de fautes cette saison (48). Seuls le milieu de terrain montpelliérain Téji Savanier (59) et le Strasbourgeois Andrey Santos (55) essuient plus de contacts sanctionnés.

28 minutes et le plus gros total de fautes subies dans le derby

Face à Saint-Etienne (défaite 2 – 1), Corentin Tolisso a dû faire face à l’agressivité des rivaux stéphanois. Gravement blessé par l’attaquant belge Stassin peu avant la demi-heure de jeu, il subissait là sa troisième faute. Il avait déjà atteint le plus gros total de la rencontre, à égalité avec Malick Fofana et Ainsley Maitland Niles, deux éléments dynamiteurs entrés en cours de jeu. Reste désormais à savoir si la future absence du milieu de terrain lyonnais sera aussi préjudiciable qu’annoncée. Nul doute que ses qualités athlétiques et offensives manqueront en tout cas déjà face au Stade Rennais ce samedi au Parc OL (26/04, 21 h 05).