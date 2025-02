OL : Corentin Tolisso ne s’arrête plus de marquer

Dimanche à Montpellier, Corentin Tolisso a marqué lors du quatrième match consécutif, toutes compétitions confondues. Voilà qui confirme l’impression d’une très bonne saison de l’international français.

Oui ou non ? En mars prochain, lorsque Didier Deschamps dévoilera sa liste des joueurs retenus en équipe de France, il fera partie des prétendants. Rien ne dit que Corentin Tolisso retrouvera la sélection, mais il n’a sans doute jamais été aussi proche d’un retour en Bleus. Plus de trois ans et demi après sa dernière et 28e cape, lors de l’Euro en 2021, le Lyonnais se donne toutes les chances d’y croire par ses performances depuis le début de la saison.

Ces dernières semaines, il a en plus ajouté un aspect décisif à ses bonnes prestations, comme une cerise sur le gâteau. Le champion du monde 2018 vient d’enchaîner quatre rencontres consécutives avec un but au compteur, en plus de sa passe décisive face aux Rémois. Ludogorets (1-1), Marseille (3-2), Reims (4-0) et Montpellier (1-4) ont tous encaissé une réalisation du footballeur de 30 ans.

Déjà son meilleur bilan depuis 2017-2018

En très grande forme, il affiche aujourd’hui un bilan statistique de six buts et cinq offrandes en 31 apparitions. Un total qu’il n’avait plus atteint depuis 2017-2018 (10 réalisations et 7 passes décisives), lorsqu’il est arrivé au Bayern Munich.

Son repositionnement entre milieu offensif et relayeur lui permet de se placer plus haut sur le terrain, ce qui jusqu’ici semble profitable à l’OL. Il faudra juger après la venue du PSG dimanche, mais les hommes de Paulo Fonseca peuvent ainsi presser plus haut et plus efficacement sur le terrain. Tout n’est pas parfait, mais avec un Tolisso à ce niveau, l’Olympique lyonnais peut croire à un billet pour une Coupe d’Europe.