Lors du match entre l'OL et Strasbourg en août 2024, un supporter lyonnais s'est rendu coupable de saluts nazis. Le verdict est tombé ce mardi, condamnant l'individu à de la prison avec sursis.

C'était la fête dans les tribunes du Parc OL. Ce jour-là, le 30 août 2024, les Rhodaniens venaient de remporter leur premier match de la saison au terme d'un scénario fou. Une victoire 4 à 3 contre Strasbourg acquise dans la douleur. Mais c'est aussi lors de cette soirée qu'un individu se réclamant supporter lyonnais a réalisé des gestes s'apparentant au salut nazi.

Sur le coup, il n'avait pas été repéré, mais plusieurs témoins avaient fait remonter l’incident par mail. Grâce au visionnage des vidéos de surveillance du stade, il a été identifié. Fin janvier, il s'est présenté devant le tribunal correctionnel de Lyon pour son jugement.

Dans cette affaire, le procureur de la République a requis six mois de prison avec sursis, en plus d'un stage sur les ravages du nazisme et une interdiction de pénétrer dans les enceintes sportives pendant deux ans. Le présumé coupable, lui, refusait de reconnaître sa culpabilité.

Il ne pourra pas se rendre au stade durant 2 ans

Déjà condamné deux fois pour injure et violence, le prévenu le sera une troisième fois. En effet, ce mardi 18 février, le tribunal a rendu son verdict. L'homme est condamné, et les réquisitions du magistrat ont toutes été approuvées. Seule différence, les trois mois, plutôt que six, de prison avec sursis. Il devra aussi se rendre au mémorial de la Shoah à ses frais pour un stage et pointer au commissariat lors des matchs de l'Olympique lyonnais.

L'OL et la LICRA étaient parties civiles dans ce dossier. Ils recevront respectivement un euro de dommages et intérêts symbolique et 200€. L'individu doit également leur verser 300 euros pour les frais d'avocat.